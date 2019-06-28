Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Teknoloji PES 2019 ücretsiz olacak
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PES 2019 ücretsiz olacak

Futbol severlerin beğenerek oynadığı serinin en sonuncusu PES 2019 önümüzdeki ay Playstation Plus aboneleri için ücretsiz olacak. İşte detaylar.

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PES 2019 oyun içi görseli.
PES 2019 oyun içi görseli.

Sony, Temmuz ayında PlayStation Plus abonelerine sunacağı ücretsiz PlayStation 4 oyunlarını duyurdu. Oyunlar arasında futbol severlerin büyük bir heyecanla oynadığı PES 2019'da yer alıyor.

  • PlayStation Plus Temmuz 2019 Oyunları:
  • Horizon Shift Turbo (Aquiris Game Studio)
  • Pro Evolution Soccer 2019 (Konami)

Oyuncular ücretsiz olarak verilen oyunları 2 Temmuz Salı gününden itibaren indirmeye başlayabilecek.

PlayStation Plus üyeliği bir ay için 23,99 TL, üç ay için 74,99 TL ve 12 ay için 179,99 TL.

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