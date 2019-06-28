PES 2019 ücretsiz olacak

Sony, Temmuz ayında PlayStation Plus abonelerine sunacağı ücretsiz PlayStation 4 oyunlarını duyurdu. Oyunlar arasında futbol severlerin büyük bir heyecanla oynadığı PES 2019'da yer alıyor.
- PlayStation Plus Temmuz 2019 Oyunları:
- Horizon Shift Turbo (Aquiris Game Studio)
- Pro Evolution Soccer 2019 (Konami)
Oyuncular ücretsiz olarak verilen oyunları 2 Temmuz Salı gününden itibaren indirmeye başlayabilecek.
PlayStation Plus üyeliği bir ay için 23,99 TL, üç ay için 74,99 TL ve 12 ay için 179,99 TL.