Teknoloji Samkartta teknoloji dönemi
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Samkart’ta teknoloji dönemi

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kent içi toplu taşımda ödeme aracı olarak kullanılmakta olan Samkart’ta teknoloji dönemi 1 Mart 2020’de başlıyor.

Haber Merkezi İHA
samkart'ta teknolojik dönüşüm
samkart'ta teknolojik dönüşüm

İHA
Samkart teknoloji ile uyumlu hale geldi

Samsun’da yaşayan vatandaşlar “Samsun Ulaşım” isimli mobil uygulama ile artık birçok işlemi akıllı telefonları aracılığıyla yapabilecek.
Uygulama mağazalarından akıllı telefonlara indirebilecek olan mobil uygulamanın özellikleri ise şu şekilde:
Gelen otobüsün konumu ve zamanı “Hat ve Durak Sorgulama” bölümünden görebilecek. Kullanıcılar karta bakiye yükleyebilecek ve kart hareketlerini “Bakiye Yükleme” bölümünden sorgulayabilecek. En yakın dolum noktası “Yetkili Bayi Listesi” bölümünden bulabilecek. Kullanmak istenilen hattın hareket saatleri “Hat Hareket Saatleri” bölümünden görülebilecek. Kullanılacak hatta çalışan araçların özellikleri ve konumu “Otobüsüm Nerede” bölümünden görülebilecek. Bulunulan bölgede yer alan en yakın otobüs durağı “Yakın Duraklar” bölümünden görülebilecek. Bir noktadan bir noktaya gitmek için kullanabilecek en hızlı ve en uygun toplu taşıma hatlarının ücret tarifelerine ve yolculuk sürelerine “Nereden Nereye” bölümünden erişebilecek.

NFC Teknolojisi

İHA
samkart'ın teknolojiik dönüşümü gerçekleşiyor


NFC teknolojisi ile birlikte Samkart yanınızda olmasa dahi uygulamaya tanımlandığı takdirde akıllı telefondan kullanılabilecek. Kullanıcılar uygulama marketten indirilen uygulama üzerinden kredi kartları ile biniş satın alabilecek. Satın alınan binişleri “Easy Pass” etiketine sahip turnike ve otobüslerde kullanabilecek. NFC ile binişte aktarma ve abonmanlık tarifesi olmayacak. Tramvay hattında tek ücret uygulaması olacak ve ücret iadesi olmayacak.
Şuan da uygulama mağazalar üzerinde aktif olan aplikasyon 1 Mart’ta tam olarak aktif bir şekilde faaliyete başlayacak.

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