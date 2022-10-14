Teknoloji Samsung ve Googledan iş birliklerini büyütme kararı
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Samsung ve Google'dan iş birliklerini büyütme kararı

Samsung, daha akıllı ev teknolojileri ve deneyimleri geliştirmek amacıyla Google ile süregelen iş birliğini büyütüyor. İki şirket arasındaki işbirliğinin kapsamı genişlerken, akıllı ev sistemlerinde yer alan cihazların bir arada ve senkronize çalışma kabiliyetleri de artacak.

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Abdulkadir Önder Yeni Şafak
Samsung ve Googledan iş birliklerini büyütme kararı
samsung google işbirliği

Samsung ve Google’ın büyüyen iş birliği kapsamında; Samsung Galaxy akıllı telefon ve tablet kullanıcıları, akıllı ev ürünleri ortaklığı standardı “Matter”a uyumlu cihazları ile birçok işlemi daha kolay ve hızlı şekilde gerçekleştirebilecek. Genişleyen iş birliğiyle Samsung cihazlar, hem SmartThings platformu hem de Google Home ekosistemlerine kolayca dahil edebilecek.

İki şirket iş birliği doğrultusunda, Android sistemi üzerindeki SmartThings ve Google Home uygulamaları üzerinden cihazların birbirine bağlandığı ve kontrol edilebildiği çoklu yönetim sistemi üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Buna göre kullanıcılar, SmartThings uygulamasına girdiğinde Google Home üzerinde ayarlanmış olan Matter uyumlu cihazları olduğu konusunda bilgilendirilecek. Ayrıca, kullanıcılara bu cihazları kolayca SmartThings’e ya da Google Home’a ekleme seçeneği sunulacak. Kullanıcılar, akıllı ev sistemlerini SmartThings uygulaması ya da Google Nest Hub üzerinden yönetmek istediğinde, cihazlar her zaman yönetilebilir olacak. Böylece kullanıcılar, cihazları tek tek eklemek veya cihazın ilk olarak hangi ekosistem üzerinde ayarlanmış olduğunu hatırlamak zorunda kalmayacak.

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