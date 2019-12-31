Teknoloji Sosyal medyada fazla sosyaliz
SOSYAL MEDYA

Sosyal medyada fazla sosyaliz

Deloitte tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre, medya kullanımında Türkiye birinci sırada yer alıyor. Türkiye’deki kullanıcıların %55’i oyun oynamak için cep telefonunu tercih ediyor. Bu oran ile Türkiye’deki kullanıcılar anketin yapıldığı ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Deloitte tarafından 7 yıldır yapılan Global Mobil Kullanıcı Araştırması’nın 2019 yılı sonuçları açıklandı. Türklerin mobil cihaz kullanımına dair verilerin de paylaşıldığı araştırmada en dikkat çeken durum ise şu oldu; sosyal medya kullanımında Türkiye birinci sırada yer alıyor ve telefonda en çok oyunu yine Türkiye’deki kullanıcılar oynuyor. Global Mobil Kullanıcı Araştırması’nın 6 kıtada 28 ülkeden 44 bin 150 kişinin katılımıyla gerçekleştiğini söyleyen Deloitte Türkiye Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Endüstrisi Lideri Metin Aslantaş, bu araştırmanın mobil teknolojilerin hayatımızdaki yerine ve etkilerine dair geniş bir perspektif sunduğunu söyledi. Aslantaş, “Güncel durumu analiz ederken geleceğin nasıl şekilleneceğine dair öngörüleri de paylaşıyoruz” dedi.

Metin Aslantaş

  • Rakamlarla Türkiye
  • Telefonunu devamlı kontrol etme ihtiyacı hissedenler: %46
  • Aşırı telefon kullanımından dolayı fiziksel acı çekenler: %26
  • Günde en az bir kere Instagram’da vakit geçirenler: %49
  • Günde en az bir kere Twitter’da vakit geçirenler: %23
  • Oyun oynamak için cep telefonunu tercih edenler: %55
  • Akıllı telefondan her gün oyun oynayanlar: %50

KULLANIMDA 6 PUANLIK ARTIŞ

Sosyal medyayı diğer ülkelere göre daha çok seviyor ve kullanıyoruz. Cep telefonunda bulunan haberleşme uygulamaları incelendiğinde; Facebook, WhatsApp, Facebook Messenger ve Instagram en sık kullanılan uygulamalar. Türkiye’deki kullanıcılar analiz edildiğinde günlük sosyal medya kullanımında 2017 yılına göre 6 puan artış olduğu ve bu artışın da tüm yaş gruplarında olduğu gözleniyor. Cinsiyete göre sosyal medya ve haberleşme uygulamalarının kullanımı incelendiğinde ise; kadınlar ve erkeklerin kullanım sıklığının farklılaştığı uygulamaların Instagram, Snapchat ve TikTok olduğu görülüyor.

Kadınlar, erkeklere göre Snapchat’te 14 puan, Instagram ve TikTok’ta 12 puan daha fazla. Türkiye’deki kullanıcıların %55’i oyun oynamak için cep telefonunu tercih ediyor. Türkiye’deki kullanıcılar anketin yapıldığı ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor.

  • Market alışverişleri akıllı telefonlarla
  • Market alışverişleri dijital ortama taşınıyor. Kullanıcıların %31’i ayda en az 1 kere market ve temel ihtiyaç alışverişlerini cep telefonlarından yaptığını belirtti. Kullanıcıların, en fazla alışveriş yaptıkları kategoriyle uyumlu olarak market ihtiyaçları ve yemek dağıtımı hizmetleri gün içinde en sık kullanılan kategoriler. Taksi hizmetlerini sağlayan uygulamalar kullanıcıların %42’si, kurye hizmetleri ise kullanıcıların %33’ü tarafından en az 1 defa kullanılarak tecrübe edildi.
  • Artık daha seyrek telefon değiştiriyoruz
  • Telefon değiştirme sıklığımız dövizdeki artış ve taksit düzenlemeleri nedeniyle 2017 yılına kıyasla azaldı. 2017 yılında son iki yıl içinde telefon değiştirenlerin oranı %64’ten %58’e düştü. Türkiye özelinde telefon değiştirme sıklığının azalmasında bazı ilave faktörlerin öne çıktığı düşünülüyor. 2017 yılından sonra döviz kurlarındaki dalgalanmaların ithal telefonlar üzerinde fiyat baskısı oluşturması tüketicilerin yeni telefon alma isteğini azalttı.

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