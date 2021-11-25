Teknoloji Tecnonun yeni amiral gemisi Phantom X
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Tecno'nun yeni amiral gemisi Phantom X

Tecno'nun yeni amiral gemisi Phantom X, 50 MP Ultra-Gece kamerası ve sektörün önde gelen 1/1,3 inç büyüklüğündeki sensörüyle fotoğraf kalitesindeki iddiasıyla dikkat çekiyor.

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Abdulkadir Önder Yeni Şafak
Tecnonun yeni amiral gemisi Phantom X
phontom x

Tecno'nun, yeni amiral gemisi Phantom X, farklı özellikleriyle dikkat çekiyor. 3D çerçevesiz ekran tasarımına ve endüstrinin ilk ipeksi cam arka kapağına sahip cihaz, 50 MP Ultra-Gece kamerası ve sektörün önde gelen 1/1,3 inç süper büyük sensörü, 105° Ultra Geniş açılı 48 MP Ultra Net Selfie kamerası, AI destekli Süper Gece Modu ve 50 mm Altın Portre kombinasyonu, cihazın kamera performansını görülmemiş bir seviyeye taşıyor. 4700mAh pil, 256GB+8GB geniş bellek ve güncellenmiş HiOS 7.6 sistemiyle güçlendirilen Phantom X, hayatınızın ve işinizin her anını desteklemek ve güçlendirmek için tasarlandı.

Phantom X'in ekstra özellikleri ise şu şekilde, "Tam piksel çift çekirdekli odak + lazer odak, AI portre restorasyonu, film modu, video portre modu, 960fps ağır çekim, dahili ofis yazılımı, kayan sohbet kutusu, akıllı tek düğme telefon klonlayıcı."

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