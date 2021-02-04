Teknofest heyecanı başlıyor​

Albayrak Medya Grubu’nun medya sponsoru olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest kapsamında gerçekleştirilen “Teknoloji Yarışmalarına” başvurular başladı. 4. kez düzenlenecek olan festivalin tanıtım toplantısı dün Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde gerçekleştirildi. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Teknofest 2021’in tanıtım toplantısına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sivil Savunma Başkanı İsmail Demir, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve Teknofest İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır ve T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar katıldı.

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TEKNOLOJİ TEKNOFEST 2021 için ilk adım atıldı: Bu yıl 35 farklı alanda teknoloji yarışmaları var

BAŞVURULAR KATLANARAK ARTTI

Tanıtım toplantısında konuşan Selçuk Bayraktar, organizasyonun 21-26 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşeceğini söyledi. Dünyaya örnek olacak bir hayali gerçekleştirdiklerini kaydeden Bayraktar, “Ülkemiz, medeniyetimizin adalet ve merhamet değerleriyle harmanlanmış Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu sayesinde dünyanın yaşadığı benmerkezci kaygılara teslim olmadan vicdanıyla hareket etti. Afrika’da bir tek solunum cihazına dahi sahip olmayan ülkelere bu cihazlar hediye edildi. Küresel adalet ve merhamet değerlerimizi örnek bir tavırla tüm dünyaya göstermiş olduk. Milli Teknoloji Hamlesi’ni bu noktadan, hatta bu yüzyıldan alıp ileriye, geleceğe taşıyacak en önemli unsur, nitelikli ve yetişmiş insan kaynağımız olacaktır” dedi.

TEKNOLOJİ Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST tam hızıyla devam ediyor olacak

Bayraktar sözlerine şöyle devam etti: “Ülkemizin birçok alanda tam bağımsızlığa Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ile sahip olacağına inanıyoruz. Teknofest iki yıl önce 2019’da yine burada 1 milyon 720 bin ziyaretçi ile rekor kırdı. Teknoloji yarışmalarına gelen başvuruların her yıl katlanarak arttı. Teknofest 2021’de salgının izin verdiği ölçüde; havacılık ve akrobasi gösterileri, sürpriz yarışmalar, sergiler, eğitimler ve yatırımcılarla girişimcilerin buluşacağı uluslararası girişim zirvesi gibi zengin aktiviteler düzenlemeyi hedefliyoruz. 7’den 77’ye tüm milletimizi 21-26 Eylül tarihlerinde heyecanımıza ortak olmak için Atatürk Havalimanı’na bekliyoruz.”

YENİ FİKİRLER ORTAYA ÇIKACAKTIR

Gençleri sonuna kadar desteklediklerini belirten Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de “Bizler inanıyoruz ki geleceğin Nuri Demirağ’ları, Vecihi Hürkuş’ları, tıpkı onların heyecanıyla bu festivalde emek harcayan, yeni fikirler üreten ve hayallerini hayata geçirmeye çalışan gençlerimizden çıkacaktır” ifadelerini kullandı. Toplantıda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise şunları söyledi: “Bu dev organizasyona 2021’de yeniden ev sahipliği yapmaktan büyük sevinç ve heyecan duyuyoruz. Türkiye’nin istikbaline, medeniyetimizin baş şehri İstanbul’dan omuz veriyoruz. Eylül ayında ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyacağımız Teknofest’te buluşmak üzere hepinizi muhabbetle selamlıyorum.”

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TEKNOLOJİ Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021 başvuruları başladı

Başvuru için son gün 28 Şubat