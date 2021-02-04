Teknoloji Teknofest heyecanı başlıyor
BİLİM

Teknofest heyecanı başlıyor​

Teknofest heyecanı başlıyor

Albayrak Grubu’nun medya sponsoru olduğu Teknofest’e başvurular başladı. 4. kez düzenlenecek festivalin tanıtım toplantısında konuşan Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, “Salgının izin verdiği ölçüde; havacılık gösterileri, sürpriz yarışmalar ve yatırımcılarla girişimcilerin buluşacağı zengin aktiviteler düzenlemeyi hedefliyoruz. Tüm milletimizi 21-26 Eylül tarihlerinde heyecanımıza ortak olmak için Atatürk Havalimanı’na bekliyoruz.” dedi.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Albayrak Medya Grubu’nun sponsoru olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest’e başvurular başladı.
Albayrak Medya Grubu’nun sponsoru olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest’e başvurular başladı.

Albayrak Medya Grubu’nun medya sponsoru olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest kapsamında gerçekleştirilen “Teknoloji Yarışmalarına” başvurular başladı. 4. kez düzenlenecek olan festivalin tanıtım toplantısı dün Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde gerçekleştirildi. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Teknofest 2021’in tanıtım toplantısına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sivil Savunma Başkanı İsmail Demir, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve Teknofest İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır ve T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar katıldı.

TEKNOFEST 2021 için ilk adım atıldı: Bu yıl 35 farklı alanda teknoloji yarışmaları var
TEKNOLOJİ
TEKNOFEST 2021 için ilk adım atıldı: Bu yıl 35 farklı alanda teknoloji yarışmaları var

BAŞVURULAR KATLANARAK ARTTI

  • Tanıtım toplantısında konuşan Selçuk Bayraktar, organizasyonun 21-26 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşeceğini söyledi. Dünyaya örnek olacak bir hayali gerçekleştirdiklerini kaydeden Bayraktar, “Ülkemiz, medeniyetimizin adalet ve merhamet değerleriyle harmanlanmış Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu sayesinde dünyanın yaşadığı benmerkezci kaygılara teslim olmadan vicdanıyla hareket etti. Afrika’da bir tek solunum cihazına dahi sahip olmayan ülkelere bu cihazlar hediye edildi. Küresel adalet ve merhamet değerlerimizi örnek bir tavırla tüm dünyaya göstermiş olduk. Milli Teknoloji Hamlesi’ni bu noktadan, hatta bu yüzyıldan alıp ileriye, geleceğe taşıyacak en önemli unsur, nitelikli ve yetişmiş insan kaynağımız olacaktır” dedi.

Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST tam hızıyla devam ediyor olacak
TEKNOLOJİ
Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST tam hızıyla devam ediyor olacak

Bayraktar sözlerine şöyle devam etti: “Ülkemizin birçok alanda tam bağımsızlığa Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ile sahip olacağına inanıyoruz. Teknofest iki yıl önce 2019’da yine burada 1 milyon 720 bin ziyaretçi ile rekor kırdı. Teknoloji yarışmalarına gelen başvuruların her yıl katlanarak arttı. Teknofest 2021’de salgının izin verdiği ölçüde; havacılık ve akrobasi gösterileri, sürpriz yarışmalar, sergiler, eğitimler ve yatırımcılarla girişimcilerin buluşacağı uluslararası girişim zirvesi gibi zengin aktiviteler düzenlemeyi hedefliyoruz. 7’den 77’ye tüm milletimizi 21-26 Eylül tarihlerinde heyecanımıza ortak olmak için Atatürk Havalimanı’na bekliyoruz.”

YENİ FİKİRLER ORTAYA ÇIKACAKTIR

Gençleri sonuna kadar desteklediklerini belirten Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de “Bizler inanıyoruz ki geleceğin Nuri Demirağ’ları, Vecihi Hürkuş’ları, tıpkı onların heyecanıyla bu festivalde emek harcayan, yeni fikirler üreten ve hayallerini hayata geçirmeye çalışan gençlerimizden çıkacaktır” ifadelerini kullandı. Toplantıda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise şunları söyledi: “Bu dev organizasyona 2021’de yeniden ev sahipliği yapmaktan büyük sevinç ve heyecan duyuyoruz. Türkiye’nin istikbaline, medeniyetimizin baş şehri İstanbul’dan omuz veriyoruz. Eylül ayında ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyacağımız Teknofest’te buluşmak üzere hepinizi muhabbetle selamlıyorum.”

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021 başvuruları başladı
TEKNOLOJİ
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021 başvuruları başladı

Başvuru için son gün 28 Şubat

  • Son başvuru tarihi 28 Şubat olan festivalde bu yıl, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü ve mezun seviyesine kadar nitelikli binlerce genç, farklı kategorilerde düzenlenen teknoloji yarışmalarına katılabilecek. 21-26 Eylül tarihleri arasında yeniden İstanbul’da gerçekleşecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest in bir parçası olmak ve başvurularınızı gerçekleştirmek için https://teknofest.org/yarismal... adresine başvurulması gerekiyor. Teknofest’te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise 5 milyon TL’nin üzerinde ödülün sahibi olacak.
Abone Ol Google News
Halk otobüsü alev alev yandı

Halk otobüsü alev alev yandı

​Otobüste bulunan 3 yolcu tahliye edildi.
Turuncu alarm verilmişti

Turuncu alarm verilmişti

Nehirdeki taşkın tarım alanlarını sular altında bıraktı.
30 kişiye tutuklama talebi

30 kişiye
tutuklama talebi

​Başsavcılık açıklama yaptı.
Son dört usta kaldı

Son dört usta kaldı

Mesleklerini devam ettirmenin gururunu yaşıyorlar.
Beşiktaş<br>üçüncülüğe geriledi

Beşiktaş
üçüncülüğe geriledi

Kartal, kritik deplasmandan puan kaybıyla dönüyor.
Mutasyonlar sınır tanımadan yayılıyor

Mutasyonlar sınır tanımadan yayılıyor

​Bilim Kurulundan mutasyon virüs açıklaması.
Üç çocuk annesi 40 yaşında patron oldu

Üç çocuk annesi 40 yaşında patron oldu

​'Duyanlar şaşırdı sen bu işi yapamazsın dediler'
Vaka sayıları yükselişte

Vaka sayıları yükselişte

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.
Türkiye'den Twitter'a <br>reklam yasağı

Türkiye'den Twitter'a
reklam yasağı

​İkinci adım bant daraltılması.
'Çok görmek isteyen oldu'

'Çok görmek isteyen oldu'

​Tarlada buldu banka kasasında saklıyor.

12 bin lira dolandırıldı

12 bin lira dolandırıldı

​İnternetten gördüğü ilan pahalıya patladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.