TEKNOFEST'te bir ilk: 5G ve Yapay Zeka ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında ilk kez 5G ve Yapay Zeka ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması düzenlenecek.

TEKNOFEST açıklamasına göre, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, teknoloji yarışmaları ekosistemine bu yıl yepyeni bir yarışma daha kazandırıyor.

5G ve Yapay Zeka ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması, gençlerin yenilikçi fikirlerini gerçek hayata taşımasını hedefliyor.

Yürütücülüğünü Turkcell’in üstlendiği yarışma, üniversite öğrencilerinin 5G şebekesinin sunduğu ileri seviye yetenekleri, Network API’ler ve yapay zeka teknolojileriyle bir araya getirmesini amaçlıyor.





Stratejik bir önem taşıyor

Katılımcıların akıllı yol güvenliği alanında yenilikçi uygulamalar geliştirmesi beklenen süreçte, ağ kaynaklarının etkin kullanımı, ağ kalitesinin dinamik yönetimi ve gerçek zamanlı analizlerle yüksek katma değerli çözümlerin üretilmesi hedefleniyor. Yarışma, gençlere geleceğin dijital altyapılarını şekillendiren teknolojilerle çalışma imkanı sunması bakımından stratejik bir önem taşıyor.

Yarışmaya, Türkiye’de ve yurt dışında öğrenim gören lisans, yüksek lisans, doktora ve açık öğretim öğrencileri takım halinde katılım sağlayabiliyor. Disiplinler arası bakış açısının teşvik edildiği organizasyonda, ekiplerin en az 2, en fazla 5 kişiden oluşması gerekiyor. Gençlerin yenilikçi fikirlerini gerçek hayata taşımasını hedefleyen süreç, üniversite gençliğini teknoloji geliştirme ekosistemine dahil etmeyi amaçlıyor.

Dereceye girenlere para ödülü

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen bu yeni yarışmada, projeleriyle dereceye giren ekiplere önemli nakdi ödüller verilecek. Yarışmanın birincisi 175 bin, ikincisi 150 bin, üçüncüsü ise 125 bin lira para ödülünün sahibi olacak. Söz konusu ödüllerin, gençlerin projelerini geliştirmeleri noktasında motivasyon kaynağı olması bekleniyor.

Geleceğin akıllı şehirlerini ve güvenli yol altyapılarını tasarlamak isteyen takımlar için başvurular 20 Şubat’ta sona erecek.

Başvurularını tamamlayan ekipler, TEKNOFEST bünyesinde projelerini sergileme ve Türkiye’nin milli teknoloji hamlesinde yer alma fırsatı yakalayacak. TEKNOFEST vizyonu doğrultusunda, üreten ve çözüm geliştiren bir neslin inşasına katkı sunması beklenen yarışma, teknoloji meraklısı gençleri geleceğin altyapılarını bugünden tasarlamaya davet ediyor.







