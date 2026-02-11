Atık ısıyı ekonomiye kazandıran teknoloji

Şirket hedeflerini paylaşan Gamze Gediz İliş, şunları söyledi: “2026 yılında ticari saha uygulamalarımızı genişleterek teknolojimizi farklı sektörlerde daha yaygın şekilde konumlandırmayı planlıyoruz. 2027 itibarıyla seri üretime geçerek ölçeklenme sürecimizi hızlandırmayı, 2030’a kadar ise küresel pazarda yüzlerce ünite satışına ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye’de soğutma talebinin önümüzdeki yıllarda belirgin biçimde artacağını öngörüyoruz. Bu nedenle geliştirdiğimiz teknolojinin hem iç pazarda hem de uluslararası ölçekte güçlü bir karşılık bulacağına inanıyoruz.”