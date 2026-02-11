Atık ısıyı ekonomiye kazandıran teknoloji

G&D İklimlendirme Teknolojileri’nin geliştirdiği yerli sistem, sanayide atık ısıyı yeniden kullanıma kazandırarak soğutma suyuna dönüştürüyor ve enerji verimliliğinde yeni bir alternatif sunuyor. Şirket, kitle fonlama desteğiyle büyümeyi hızlandırarak 2027’de seri üretime geçmeyi ve küresel pazarda ölçeklenmeyi hedefliyor.
Sanayide üretim süreçlerinde açığa çıkan enerjinin büyük bölümü atmosfere atık ısı olarak bırakılırken, bu durum küresel ölçekte ciddi ekonomik kayıplara neden oluyor. G&D İklimlendirme Teknolojileri Kurucusu Doç. Dr. Gamze Gediz İliş tarafından geliştirilen yerli teknoloji, tesislerin bacasından çıkan ısıyı yeniden kullanıma kazandırarak soğutma suyuna dönüştürüyor. Enerji geri kazanımı yaklaşımıyla geliştirilen sistem, hem maliyetleri azaltmayı hem de karbon ayak izini düşürmeyi hedefliyor.
GENİŞ SEKTÖREL UYGULAMA ALANI
Modüler mimariye sahip teknoloji, demir-çelikten gıdaya, otomotivden jeotermale kadar geniş bir kullanım alanında uygulanabiliyor. Otomotiv boya fırınları, dökümhaneler ve veri merkezleri gibi farklı alanlarda teknik doğrulama süreçleri tamamlanırken, sahadaki somut uygulamalardan biri süt endüstrisinde yürütülüyor.
ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE YENİ STANDART
Endüstriyel kullanım için geliştirilen üniteler, soğutma üretimini elektrik yerine atık ısının termodinamik döngüsüyle sağlıyor. Elektrik yalnızca kontrol paneli ve düşük güçteki pompalar için kullanılırken, yaklaşık 0,9 COP seviyesine ulaşan performans katsayısı mevcut alternatiflerin önemli ölçüde üzerine çıkıyor. Bu yapı işletmelerin enerji maliyetlerini düşürürken yatırımın birkaç yıl içinde geri dönüş sağlamasına olanak tanıyor ve karbon kredisi kazanımı gibi ek avantajlar sunuyor.
KÜRESEL HEDEF VE FONLAMA SÜRECİ
Yeşil Mutabakat ve sınırda karbon düzenlemeleri doğrultusunda konumlanan G&D, sanayicilere stratejik çözüm ortağı olmayı hedefliyor. Sistem, 2025 yılında UNIDO ve TÜBİTAK iş birliğiyle yürütülen GCIP programında ödüle layık görülürken, şirket büyüme planı kapsamında SPK lisanslı Ecofolio platformunda kitle fonlama kampanyası başlattı. Toplanan kaynağın Ar-Ge çalışmalarının geliştirilmesi, seri üretim altyapısının hazırlanması ve uluslararası pazarlara açılım için kullanılması planlanıyor.
2027’de seri üretime geçilecek
- Şirket hedeflerini paylaşan Gamze Gediz İliş, şunları söyledi: “2026 yılında ticari saha uygulamalarımızı genişleterek teknolojimizi farklı sektörlerde daha yaygın şekilde konumlandırmayı planlıyoruz. 2027 itibarıyla seri üretime geçerek ölçeklenme sürecimizi hızlandırmayı, 2030’a kadar ise küresel pazarda yüzlerce ünite satışına ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye’de soğutma talebinin önümüzdeki yıllarda belirgin biçimde artacağını öngörüyoruz. Bu nedenle geliştirdiğimiz teknolojinin hem iç pazarda hem de uluslararası ölçekte güçlü bir karşılık bulacağına inanıyoruz.”