Teknoloji ihracında ve 5G'de çığır açacak hamle: Yirmi saniyelik gecikme bitiyor

Türk Telekom ve İsveçli Net Insight firması 5G teknolojilerinde yeni bir dönemi başlatacak. Türkiye’nin teknoloji ihraç eden bir ülke olması adına atılan bu hamle aynı zamanda 5G teknolojilerinde oyun kurucu aktörlerden biri olmamıza katkı sunacak. Medyadan tıbbi faaliyetlere, savunma sanayiinden arama kurtarma çalışmalarına kadar her alanda önemli kazanımlar sağlanacak.

Ümit Önal - Crister Fritzson

ANKARA LONDRA HATTINDA AMELİYAT

Bu yenilik ile, 5G teknolojilerindeki yaşanabilen senkronizasyon yani eş zamanlılık sorunu büyük ölçüde giderilecek. Eş zamanlılık süresi bin 500 nanosaniyeden 150 ila 50 nanosaniyeye kadar inmiş olacak. Örneğin, futbol maçları mobilden, uydudan ve TV’den 20 saniyeleri bulan gecikmeler olmadan izlenebilecek. Örneğin İstanbul’daki doktor, Londra’daki bir hastayı binlerce kilometre uzaktan eş zamanlı olarak ameliyat edebilecek. “Projenin ürün fikri ve patenti Türk Telekom olarak bize ait” diyen Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Altyapımızı açarak test süreçlerini gerçekleştirdik. Nihai ürün ortaya çıkma sürecinde ve sonrasında da Türk mühendislerimiz ile şebekelere uyarlanması ve yazılım geliştirmeleri ile desteğe devam edeceğiz. Ayrıca, bu ürünü kullanacak ilk telekom operatörü olacağız” ifadesini kullandı. Stockholm’de düzenlenen imza töreninde konuşan Ümit Önal, Net Insight ile hayata geçirilen iş birliğiyle bu ürünleştirme süreciyle ihracat aşamasının başlayacağını söyledi.

OYNAT 02:04 AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: 5G teknolojisini dışarıdan almadan biz yapacağız AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, yakın zamanda 5G ile ilgili teknolojinin ticarileştirilip milletin hizmetine sunulacağını söyledi. Yıldırım, '5G teknolojisini de yerli yapıyoruz. İlk defa 5G teknolojisini dışarıdan almadan biz yapacağız. Yakın zamanda da inşallah 5G ilgili ilgili teknolojiyi ticarileştirip milletin hizmetine sunacağız. 5G teknolojisi artık bir iletişim değil çok çok ötesinde bir şey. 5G'de neler var? Neler yok, aklınıza gelen her şey var. 5G teknolojisinde akıllı evler, akıllı arabalar, sürücüsüz arabalar, büyük veri, big data diye bir şey var. Büyük verinin analiz edilmesi gerek. İnsan gerek toplum gerekse kent davranışlarının ihtiyaçlarının belirlenmesi adrese teslim bir şekilde yapılabilecek.' dedi. BiP'te paylaş

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6G VE SONRASINI DÜŞÜNDÜK

Önal, önümüzdeki dönemle ilgili şu öngörüleri de paylaştı: “Dünyadaki 5G dönüşüm ihtiyacına bağlı olarak kısa ve orta vadede bu teknolojiye ihtiyaç duyacak milyonlarca uç nokta olacak. Bu da ne kadar önemli bir ihtiyacı gidermek üzere yola çıktığımızı gözler önüne seriyor. Üstelik bu teknoloji yalnızca 5G ile de sınırlı kalmayacak, 6G ve sonraki teknolojilerin ihtiyaçlarına yönelik ürün geliştirmeleri devam edecek."

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TEKNOLOJİ Silikon Vadisi’nden dünyaya teknoloji satıyor: Türk Telekom 1 trilyon dolarlık pazarda önemli oyuncu olacak

1 milyar dolarlık büyük pazar

Net Insight CEO’su Crister Fritzson, küresel ölçekte 1 milyar dolarlık önemli bir pazar potansiyeli gördüklerini söyledi. Fritzson, “Bugün itibariyle aslında nakliyesini sağladığımız senkronizasyon ürünümüz var, dördüncü çeyrekte Türk Telekom’a nakliyesini yapmayı planlıyoruz. Teslimatı 2023 sonu olacak. Ürün geliştirme süreci yaklaşık olarak 18 ila 24 ay sürüyor” şeklinde konuştu. Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç "Önce fikir bulundu ama bunu network'e uygulayabilmek için bir operatör, bir de üretici inisiyatifi lazım. Türk Telekom olarak Adana-İstanbul arasında denemesini yaptık. İstanbul'da 5G baz istasyonu ve Adana'daki fiber üzerinden yaptık bu testi. Biz Adana-İstanbul arası yaptığımız testte 50 ila 150 nano saniye arası değerlere ulaştık. Açıkçası ürünün oyun değiştirici noktası bu" ifadelerini kullandı.