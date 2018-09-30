THY'den bagaj sorununu çözecek teknoloji

Uçak yolcularının en çok sıkıldığı konuların başında uçuş sonrası bagaj teslim bandında valizlerini beklemek.THY bir süre önce yolcuların bu konuda hayatını kolaylaştıracak bir yeniliğe imza attı. THY, geçtiğimiz yıl bagajlara yerleştirilen RFID ((Radyo Frekansı ile tanımlama) bagaj kartları teknolojisini kullanmaya başladı.

Uygulama başladığında Elite kart sahibi yolculara hediye olarak gönderilen ve Miles&Smiles üyelerine ise ücret karşılığı verilen kartların içinde bulunduğu valiz, sahipsiz duruma düştüğünde yolcuya ulaşılabiliyordu.

Uygulamaya getirilen yeni bir özellik sayesinde artık kartı valizinde bulunduran yolcular, bagajlarının ne zaman ve hangi bagaj bandında döneceğini de öğreniyor.

Uygulamayı kullanan yolcular kartın bulunduğu valizin bagaj bandına ulaşacağını 2-3 dakika içinde öğrenerek artık bagaj bandında vakit geçirmiyor. Kart bagajın içine yerleştirildiğinde belirli noktalarda bulunan okuyucular tarafından algılanarak, ilgili birimlere anlık bildirimler iletilmesini sağlıyor. Kartın içinde yer aldığı bagaj teslim bandına ulaştığında yolcuya tanımladığı cep telefonuna SMS ile bilgilendirme yapılıyor. Böylece bagaj teslim alanına ulaşana kadar yolcu beklemek zorunda kalmıyor ve o sürede alışveriş gibi ihtiyaçlarını giderebiliyor, havalimanında fazla zaman kaybetmiyor. Şu an sadece Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali gelişte kullanılan sistem İstanbul Yeni Havalimanı’nın iç ve dış hat uçuşlarında olacak. Geçtiğimiz Mayıs ayı itibarıyla 4 bin 500 kişiye SMS yoluyla bilgilendirme gönderildi. FID Bagaj Kartı Shop&Miles’dan 1994 uçuş miline veya 29.9 TL’ye satın alınabiliyor.

RFID Bagaj Kartı nasıl kullanılıyor?

RFID Bagaj Kartı, Miles&Smiles üyeliği ile entegre çalıştığından, kart içerisinde kişisel bilgiler yer almıyor.Miles&Smiles hesabındaki iletişim bilgileri aracılığıyla yolcu ile letişime geçiliyor. Bagaj kartının kullanabilmesi için öncelikle sisteme tanımlatılması gerekiyor. Tanımlama işleminden sonra kart sistem tarafından tespit edilebiliyor. Kart tanımlanıp bagaj içerisine yerleştiriliyor. Bagaj teslim alanına ulaştığında yolcu cep telefonu aracalığı ile SMS ile bilgilendiriliyor.