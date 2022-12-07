Togg'da bir yenilik daha: Mobil uygulama Trumore duyuruldu

Türkiye’nin ilk yüzde 100 elektrikli yerli otomobilini yollara sürmeye hazırlanan Togg, bir yandan da ekosistemi için çalışmalarını sürdürüyor. Togg, bugün Zorlu AVM’de gerçekleştirdiği etkinlikte bu ekosistemin yapı taşlarından biri olacak yeni markasını duyurdu.

App Store, Google Play ve App Gallery’de yayınlanacak

Togg’un yeni markası, ‘Trumore’ adıyla duyuruldu. Mobil cihazlarda bir platform olarak karşımıza çıkacak olan markanın çok yakında App Store, Google Play ve App Gallery’de yayınlanacağı açıklandı. Bununla birlikte mobil uygulamanın neler sunacağı hakkında da bazı ipuçları paylaşıldı.

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Togg Trumore'da neler olacak?

Uygulama için açılan Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda uygulamada neler yapılabileceğine dair ipuçları da verildi. Buna göre uygulama, ‘Kazan, Gez, Eğlen, Geliştir’ konseptini hayata sokacak.

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Bu konseptler, uygulama için şu şekilde açıklandı:

Geliştir: İş birlikleriyle sürekli gelişen ekosistem, kesintisiz ve entegre kullanıcı deneyimi

Oyna: Gündelik hayatı oyunlaştırma yoluyla daha kolay ve keyifli hale getiren akıllı yaşam hizmetleri

Gez: Kişiselleştirilmiş lokasyon bazlı akıllı hizmetler

Kazan: Kesintisiz ödeme ve ödüllendirme deneyimlerini sunan Fintek çözümleri