Teknoloji Toggda bir yenilik daha Mobil uygulama Trumore duyuruldu
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Togg'da bir yenilik daha: Mobil uygulama Trumore duyuruldu

Türkiye’nin yerli otomobilini piyasaya sürmeye hazırlanan Togg'un ekosisteminde büyük bir rol oynayacak olan mobil uygulama 'Trumore' resmi olarak duyuruldu. Mobil uygulamanın yakında yayınlanacağı açıklandı.

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Toggda bir yenilik daha: Mobil uygulama Trumore duyuruldu
Trumore

Türkiye’nin ilk yüzde 100 elektrikli yerli otomobilini yollara sürmeye hazırlanan Togg, bir yandan da ekosistemi için çalışmalarını sürdürüyor. Togg, bugün Zorlu AVM’de gerçekleştirdiği etkinlikte bu ekosistemin yapı taşlarından biri olacak yeni markasını duyurdu.

App Store, Google Play ve App Gallery’de yayınlanacak

Togg’un yeni markası, ‘Trumore’ adıyla duyuruldu. Mobil cihazlarda bir platform olarak karşımıza çıkacak olan markanın çok yakında App Store, Google Play ve App Gallery’de yayınlanacağı açıklandı. Bununla birlikte mobil uygulamanın neler sunacağı hakkında da bazı ipuçları paylaşıldı.

Togg seriye başlıyor: Gemlik'te tarihi gün
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Togg seriye başlıyor: Gemlik'te tarihi gün

Togg Trumore'da neler olacak?

Uygulama için açılan Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda uygulamada neler yapılabileceğine dair ipuçları da verildi. Buna göre uygulama, ‘Kazan, Gez, Eğlen, Geliştir’ konseptini hayata sokacak.

Bu konseptler, uygulama için şu şekilde açıklandı:

Geliştir: İş birlikleriyle sürekli gelişen ekosistem, kesintisiz ve entegre kullanıcı deneyimi

Oyna: Gündelik hayatı oyunlaştırma yoluyla daha kolay ve keyifli hale getiren akıllı yaşam hizmetleri

Gez: Kişiselleştirilmiş lokasyon bazlı akıllı hizmetler

Kazan: Kesintisiz ödeme ve ödüllendirme deneyimlerini sunan Fintek çözümleri

TOGG için bir adım daha: Ankara ve İstanbul arasına 6 adet şarj cihazı kuruldu
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Türkiyede kullanıcılara kesintisiz ve sorunsuz bir deneyim yaşatmayı hedefleyen Togg, Trugo markasıyla ilk cihazlarını Bolu HighWay Dinlenme Tesisinde kurdu.
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Trugo markasıyla sektöre yüksek performans, hızlı kurulum ve geniş kapsam ağıyla giren Togg, Bolu HighWay Dinlenme Tesisi’nde dördü 180 kW, ikisi 300 kW üzeri altı cihazın kurulumunu gerçekleştirdi. Trugo, İstanbul ve Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası olan Bolu’nun hareketli mekanı HighWay Dinlenme Tesisi’nden yolu geçenlere, her bir cihaz üzerinde iki soket yer aldığı için 12 soketle hizmet verecek.
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Şarj cihazları tüm elektrikli araç kullanıcılarına açık olacak. 81 ilde 600’ün üzerinde lokasyonda 1.000 yüksek performanslı şarj cihazı (DC) kurma hedefi olan Trugo, Togg araçları yola çıkmadan önce kullanıcı tarafında şarj kaygısı yaşanmayacak düzeyde şarj istasyonu kurulumunu yapacak.
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Türkiyedeki tüm elektrikli araç kullanıcılarına açıkTrugo’nun şarj cihazlarıyla ortalama bir bataryanın doluluk oranı 25 dakika içinde yüzde 80’e ulaşabilecek. Trugo, trafik yoğunluğu yüksek güzergahlarda 25, az yoğunlukta bölgelerde 50 kilometrede bir şarj cihazlarıyla yer alacak. Türkiye’deki tüm elektrikli araç kullanıcılarına açık olacak cihazlarda yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynağı sertifikalı hizmet sağlanacak.
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Kullanıcılara kesintisiz bir deneyim yaşatmaya kararlıyızAçıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, ilk şarj cihazlarını kurmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:
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Hedefimize giden yolda geri sayım başlarken, ülkemizde uçtan uca elektrikli araçlarla seyahat etmeyi mümkün kılacak hızlı şarj cihazlarımızı da kurmaya başladık. İlk kurulum için önemli bir geçiş noktası olan ve pek çok şehirden ziyaretçi ağırlayan Bolu’yu tercih ettik. Bolu HighWay Dinlenme Tesisi’nde 180 kW ve 300 kW cihazlarla tüm elektrikli araç kullanıcılarına hizmet vermeye başlayacağız. Kullanıcılara kesintisiz bir deneyim yaşatmak konusunda kararlıyız. Togg araçları yola çıkmadan önce kullanıcıların şarj kaygısı yaşamayacağı düzeyde şarj istasyon ağımızı oluşturmuş olacağız. Bu öncü pozisyonumuzu ilerleyen yıllarda yapacağımız yatırımlarla da sürdüreceğiz.
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TOGG için bir adım daha: Ankara ve İstanbul arasına 6 adet şarj cihazı kuruldu
Yerli otomobil TOGG için geri sayım heyecanı sürüyor. Togg'un fabrikasının açılmasına çok az bir zaman kala şarj istasyonlarının kurulumu da hızla devam ediyor. İstanbul-Ankara arasındaki HighWay Dinlenme Tesisleri'ne 6 adet TruGo şarj cihazı kuruldu.
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