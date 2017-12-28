Türk restoranda hesap Bitcoin’le ödenebilecek

Son dönemde adından sıkça bahsedilen Bitcoin, pazarlama alanında dünyanın önde gelen firmaları ile anlaşmalar yapmaya başladı. Özellikle online alışveriş platformlarında kullanılması hedeflenen Bitcoin, yavaş yavaş Türk işletmelerde de ödeme biçimi olarak kullanılmaya başlandı.

Türkiye’de Bitcoin ile alışveriş imkanı tanıya restoran işletmesi, bitcoin teknolojisinin kolaylığından bahsederek sağladığı ödeme kolaylığından faydalanmak istediklerini açıkladı. Konu hakkında açıklama yapan Kasap Döner Genel Müdürü Bahar Özür, Bitcoin’le alışveriş işlemini şu sözlerle açıkladı:

“Enflasyon riski düşük, kullanımı basit, para transferi işlemlerinde güvenilir, hiçbir aracı olmadan direkt iki kişi arasında çalışan ve küçük bir hafıza kartında bile taşınabilen bu uygulamaya geçmekten dolayı çok mutluyuz.”

Türk restoran firmasından alışveriş yaparken artık hesabı Bitcoin ile ödemek mümkün olacak. Oluşturulan sanal cüzdanlarda saklanan Bitcoin’ler, blockchain teknolojisi sayesinde kolayca ödenebilecek. Yani yediğiniz kebabı bir QR kod okutarak ödeyebileceksiniz.

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Türkiye’de Bitcoin ile ödeme anlamında bir atılım olan uygulamada herşey yolunda giderse diğer işletmelerinde bu uygulamayı kabul etmesi mümkün olabilir.

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