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PlayStation Classic Türkiye'de satışa çıkıyor! İşte PlayStation Classic fiyatı

PlayStation Classic Türkiye’de satışa çıkıyor

Sony tarafından 1994 yılında piyasaya sürülen ve dönemin en çok satan oyun konsolu olan PlayStation Classic, yeniden satışa çıkıyor. Yeni konsolun boyutu 1994’te piyasaya sürülen PlayStation’a kıyasla yüzde 45 daha küçük boyuta sahip. Peki, yeni PlayStation Classic Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak? Detaylar haberimizde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
PlayStation Classic
PlayStation Classic

Sony’nin geçtiğimiz hafta duyurusunu yaptığı PlayStation Classic, yenilenen kompakt tasarımıyla yeniden satışa çıkıyor. PlayStation Türkiye resmi internet sitesinde de yer alan mini oyun konsolun 3 Aralık’ta piyasada olacak.

PlayStation Classic'in tasarımı; aynı logo, düğme düzeni ve ambalajla birlikte orijinal konsol temel alınarak yeniden tasarlandı. Ayrıca, yeni konsolun boyutu 1994'te piyasaya sürülen PlayStation'a kıyasla %45 daha küçüldü.

Bu minyatür konsol iki adet kablolu kontrol cihazı, konsolu TV'nize bağlamak için bir HDMI kablosu ve oyunlar arasında geçiş yaparken oyununuzu kaydetmenize olanak sağlayan sanal bir hafıza kartıyla birlikte satılacak.

Önceden yüklü oyunlarla gelecek

Yeni PlayStation Classic, önceden yüklü 20 adet oyunla birlikte gelecek. Bu oyunlardan bazılarının Final Fantasy VII, Tekken 3, Ridge Racer Type 4, Wild Arms ve Jumping Flash olduğu açıklandı.

Sony PlayStation Classic fiyatı

Yıllar sonra daha küçük boyutla satışa çıkacak olan mini oyun konsolu PlayStation Classic'in yurt dışı fiyatı 100 dolar olarak açıklandı. Türkiye fiyatı ise henüz belli değil.

PlayStation Classic'in kutusu.

PlayStation Classic kutu içeriği.

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