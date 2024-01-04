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Teknoloji

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzaya gönderiliş tarihi belli oldu

Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için heyecanlı geri sayım sürerken beklenen haber de geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzaya gönderiliş tarihini duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Kacır, Gezeravcı'nın 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na hareket edeceğini bildirdi.

Semih Bozkuş
23:58 - 4/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 00:32 - 5/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 18 Ocak'ta uzaya gönderilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gezeravcı'nın, Ax-3 mürettebatıyla birlikte 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na hareket edeceğini bildirdi.

"Gelecek nesiller için de büyük bir ilham kaynağı olacak"

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için geri sayım sürüyor.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın, Ax-3 mürettebatıyla birlikte 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de gerçekleşecek fırlatma ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru hareket edeceğini belirterek, "Bu tarihi görev, Türkiye'nin uzay bilimi çalışmalarında önemli bir kilometre taşı olmanın yanı sıra, gelecek nesiller için de büyük bir ilham kaynağı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yolculuk 1,5 gün sürecek

Ayrıca, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı da sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda, "Operasyonel sürecin ilk adımı olan karantina, bugün başlıyor." ifadesini kullanmıştı.

Mürettebatın 1,5 gün sürecek yolculuk sonucunda, 19 Ocak 13.15'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi bekleniyor.

Uzay misyonuna özel hatıra pulu

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile PTT tarafından, Gezeravcı'nın Türk bayrağını uzaya çıkaracağı Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonuna özel hatıra pulu ile zarf tasarlandı.

Pulda her biri bu önemli yolculuk için özel anlamlar içeren çeşitli simgeler bulunuyor. Pulun sol tarafında içerisinde 100. Yıl ile Türkiye Uzay Ajansı logosunu da içeren, tarihin derinliklerinden bir simge olan 8 köşeli Selçuklu Yıldızı yer alıyor. Onun yanında omzunda Türk bayrağı ile ilk astronot Gezeravcı'nın silüeti bulunuyor. Pulun etrafında ise tarihteki 16 Türk Devletine ithafen 16 yıldız konumlanıyor.



#Alper Gezeravcı
#Türkiye'nin ilk astronotu
#uzaya gönderiliş tarihi
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