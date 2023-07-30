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Teknoloji

Tweet: Post Retweet: Repost

Twitter'ın isminin resmen X.com olmasının ardından sosyal medya platformunda ‘tweet’ ve ‘retweet’ ibareleri de değişiyor. Bu ibarelerin post ve repost olarak güncelleneceği belirtiliyor. Tartışılan diğer bir konu da Apple Store'un uygulama isimlerinde 2 karakter sınırı bulunması sebebiyle ‘X’ isminin nasıl kullanılacağı.

04:00 . 30/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Twitter'ın San Fransisco’da bulunan binasındaki kuş logosu da kaldırılarak yerine dev bir “X” logosu konuldu.

Twitter'ın San Fransisco’da bulunan binasındaki kuş logosu da kaldırılarak yerine dev bir “X” logosu konuldu.

Geçtiğimiz günlerde Twitter’ın, “X” harfini ve logosunu benimsemesinin ardından sosyal medya platformunda “tweet” ve “retweet” ibarelerinin de değişeceği öğrenildi. Yaklaşık 540 milyon kullanıcısı bulunan sosyal medya platformunda yaptığı değişikliklerle birçok tartışma yaratan Elon Musk’un şimdi de tweet ve retweet ibarelerini değiştirmeye hazırlandığı iddia edildi. Bazı beta kullanıcılarının aktardığına göre bu ibarelerin “post” ve “repost” olarak güncellendiği kaydedildi.

X hamlesi tartışma yarattı

Musk’ın, Twitter’ın logosunu “X” ile değiştirmesinin yankıları da sürerken, Twitter’ın San Francisco’da bulunan binasındaki “kuş” logosu da kaldırılarak yerine dev bir “X” logosu konuldu. Logo değişimi esnasında sokakta yeterli güvenlik önleminin alınmadığını söyleyen San Francisco polisi, çalışanlara müdahale etti. San Francisco şehir yetkilileri ise kentteki binalarda bulunan sembol ya da harflerin değiştirilmesi ya da kaldırılmasının, hem tasarım hem de güvenlik nedeniyle izne tabi olduğunu belirterek, “verilen tabela iznini ihlal” gerekçesiyle soruşturma başlattı.




#Twitter
#Elon Musk
#Post
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