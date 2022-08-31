Twitter Circle'ı tanıttı: Seçilmiş kişiler paylaşımları görecek

Circle adı verilen yeni özellik mayıs ayından beri test ediliyordu. Şirketten yapılan son açıklamaya göre Twitter Circle artık tüm kullanıcıların hizmetine sunuldu.Circle'da belirli sayıda kişiyi seçip onlara özel paylaşım yapabiliyorsunuz. Tıpkı Instagram yakın arkadaşlar özelliği gibi çalışan bu özellikle paylaşımlarınızı sadece seçtiğiniz kişiler görebilecek.

İBARE BULANACAK

Twitter Circle'a sizi takip etmeseler dahi kullanıcıları ekleyebiliyorsunuz. Sistem toplamda 150 kişiyi Circle'a yani çemberinize alma imkanı tanıyor.

Circle grubunu oluşturduktan sonra Tweet paylaşımlarını yaparken üstteki menüden Circle'ı seçip sadece belirli kişilere tweet atabileceksiniz.

Tweet'in altında Circle ibaresi bulunacak.

FOTOĞRAF 8 Twitter, son zamanlarda platforma yeni özellikler getirmeye başladı.<br> Kullanıcıların karakter sınırına takılmadan paylaşım yapabilecekleri \"Notlar\" isimli bir özellik üzerinde çalışan şirket, şimdi de \"ortak tweet\" özelliğini test ediyor.<br> İnstagram'da iki farklı hesabın ortak paylaşım yapmasına olanak tanıyan bir özellik var. Şimdi ise bu özellik Twitter'a geliyor.<br> TEST AŞAMASINDA<br><br>Twitter yöneticilerinin açıklamasına göre, 'CoTweets' yani 'ortak tweetler' olarak adlandırılan bu özellik sınırlı kişilerle test ediliyor. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, tweet paylaşma kısmına tıkladıklarında bu özelliği kullanabilecekleri ve ortak yazar olması için diğer hesapları davet edebilecekleri bir seçenekle karşılaşıyor.<br> İki farklı hesabın tek bir gönderinin sahibi olmasına olanak tanıyan yeni özelliğin ne zaman herkese açılacağı şimdilik bilinmiyor.<br> Twitter'a ortak tweet atmanızı sağlayacak yeni özellik geliyor Dünyanın en popüler toplumsal medya platformlarından Twitter, son zamanlarda yeni özellikler geliştirmeye başladı. Twitter şimdi de iki hesabın birlikte paylaşım yaparak ortak tweet atmasına olanak tanıyan bir özelliği test ediyor. Peki, ortak tweet uygulaması nasıl olacak?

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