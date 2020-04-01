Twitter koronavirüs ve benzeri arama yapıldığında Sağlık Bakanlığı sitesine yönlendirecek

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle her geçen gün yeni uygulamalar hayata geçiyor. Bunlara Twitter'ın yeni bir uygulaması da eklendi.
Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, bu yeni uygulamayı Twitter hesabı üzerinden duyurdu.
Kullanıcılar Sağlık Bakanlığı sitesine yönlendirilecek
- Yeni uygulamaya göre artık kullanıcılar "Koronavirüs, Kovid-19" ve benzeri aramalar yaptığında sayfalarında, Sağlık Bakanlığı'nın Twitter hesabı ve konuyla ilgili bilgilendirme sitesi görünecek. Bunun altında ise yine konu ile ilgili bir timeline olacak.
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Twitter'da "Koronavirüs, KOVİD-19" vb. aramalar yapıldığında artık Sağlık Bakanlığı'nın twitter hesabı ve konuyla ilgili bilgilendirme sitesi görünecek. Altında ise takip ettiğiniz kişilere ve konulara göre değişkenlik gösteren konuya özel bir timeline olacak. pic.twitter.com/zh3a3GYMvb
ℹ️BİLGİ ℹ️