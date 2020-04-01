Twitter koronavirüs ve benzeri arama yapıldığında Sağlık Bakanlığı sitesine yönlendirecek Dünyayı tehdit eden koronavirüs, birçok yeni uygulamaya neden oluyor. Twitter da yeni bir uyulamaya gitti. Bundan sonra kullanıcılar, "Koronavirüs, Kovid-19" ve benzeri aramalar yaptığında sayfalarında, Sağlık Bakanlığı'nın Twitter hesabı ve konuyla ilgili bilgilendirme sitesi görünecek.

Haber Merkezi 01 Nisan 2020, 00:05 Son Güncelleme: 01 Nisan 2020, 00:21 Yeni Şafak