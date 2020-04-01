Teknoloji Twitter koronavirüs ve benzeri arama yapıldığında Sağlık Bakanlığı sitesine yönlendirecek
SOSYAL MEDYA

Twitter koronavirüs ve benzeri arama yapıldığında Sağlık Bakanlığı sitesine yönlendirecek

Dünyayı tehdit eden koronavirüs, birçok yeni uygulamaya neden oluyor. Twitter da yeni bir uyulamaya gitti. Bundan sonra kullanıcılar, "Koronavirüs, Kovid-19" ve benzeri aramalar yaptığında sayfalarında, Sağlık Bakanlığı'nın Twitter hesabı ve konuyla ilgili bilgilendirme sitesi görünecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle her geçen gün yeni uygulamalar hayata geçiyor. Bunlara Twitter'ın yeni bir uygulaması da eklendi.

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, bu yeni uygulamayı Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Kullanıcılar Sağlık Bakanlığı sitesine yönlendirilecek

  • Yeni uygulamaya göre artık kullanıcılar "Koronavirüs, Kovid-19" ve benzeri aramalar yaptığında sayfalarında, Sağlık Bakanlığı'nın Twitter hesabı ve konuyla ilgili bilgilendirme sitesi görünecek. Bunun altında ise yine konu ile ilgili bir timeline olacak.

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