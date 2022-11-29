Teknoloji Twitterda 280 karakter sınırı yükseliyor Dört katına çıkacak
SOSYAL MEDYA

Twitter'da 280 karakter sınırı yükseliyor: Dört katına çıkacak

Twitter'ın yeni patronu Elon Musk, sınırlı kelime sayısının yükseltilmesi için şirket çalışanlarının kolları sıvadığını duyurdu. Plan ise, 280 karakterin bin karaktere çıkarılması.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Twitterda karakter sınırı kaç?
Twitter

Twitter'ın yeni CEO'su Elon Musk, sosyal medya şirketi için uzun zamandır talep edilen fazla karakterle ileti yazma özelliği üzerinde çalıştıklarını duyurdu. TRT Haber'in Techtimes'a dayandırdığı habere göre, platformda şu an her bir iletide 280 karakter sınırı bulunuyor. Plan ise karakter sayısının bine, yani mevcut uzunluğun neredeyse 4 katına ulaşmak.

  • Bu özelliğin, ne zaman ve kimlere kullanıma sunulacağına ilişkin herhangi bir duyuru bulunmuyor.

Şirket, Musk öncesi dönemde kapasitesini ikiye katlamadan önce uzun bir süre yalnızca 140 karaktere izin verdi.

Sırada şifreli DM'ler var

Twitter için yakında gelecek bir başka özellik de, özellikle bir kullanıcıdan diğerine doğrudan mesajlarla, Twitter kullanıcılarının çevrim içi gizliliklerinde yardımcı olacak şifreli DM'ler.

Bu, Musk'ın herkes için daha iyi bir deneyim sunmayı amaçladığını iddia eden sosyal medya platformunun yeni versiyonu olan Twitter 2.0 planlarının bir parçası.

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Twitter'da yeni dönem başlıyor: Üç farklı renkte tik kullanılacak
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2 Aralıktan itibaren yeni bir “Twitter Blue” (Mavi Twitter) doğrulama hizmetinin uygulanacağını duyuran Musk, üç renkli tik döneminin başlayacağını söyledi.
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Bu yeni uygulamaya göre şirket hesapları altın renkli tik, hükümet ve kamu hesapları gri, bireyler ise ünlü olsunlar veya olmasınlar mavi renkli tik kullanacaklar.
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​Öte yandan bir ücret açıklanmamakla birlikte Twitter Blue abonelik hizmetlerinin 20 dolara kadar çıkabileceği iddiaları bulunuyor.
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Bu arada Musk, Androidin sahibi Google ve iPhoneun üreticisi Apple işine engel çıkarırlarsa telefon üreteceğini de açıkladı.​​
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TWİTTER’DAN PARODİ HESAPLARA DUVARYaklaşık iki hafta önce Twitter’ı devralmasından bu yana Musk, Twitterın daha güvenilir bir yer olması hedefiyle mavi tiki ücretli hale getirdiğini duyurdu.
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Ancak Cumartesi günü Twitter Bluenun kısa bir süreliğine kullanıma sunulmasından sonra pek çok kişi Blue’ya kaydolup mavi tikini aldıktan sonra ismini ‘Elon Musk’ şeklinde değiştirdi.
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Hemen hemen herkesin onaylanmış hesap için para ödeyebileceği ve ardından hesap adını değiştirerek başka bir kişinin kimliğine bürünebileceği için Twitter’ın yeni ücretli hizmeti eleştirildi.
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Bunun üzerine Elon Musk, başkalarının kimliğine bürünen kullanıcıların bir parodi hesap sahibi olduklarını açıkça belirtmelerini istedi, aksi takdirde sahte isimle Twitter’ı kullanan kişilerin sorgusuz sualsiz şekilde hesaplarının silineceğini açıkladı.
Twitter'da yeni dönem başlıyor: Üç farklı renkte tik kullanılacak
Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, platformda birçok yenilik gerçekleştirdi. Musk, Twitter'da daha önce 8 dolara herkese mavi tik verme kararını askıya aldıktan sonra yeni uygulamayı açıkladı.


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