Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Teknoloji Twitterı en çok kullanan ülkeler belli oldu
SOSYAL MEDYA

Twitter’ı en çok kullanan ülkeler belli oldu

2022 yılında en çok Twitter kullanıcısı olan ülkeler belli oldu. Uygulamanın 76,9 milyon kullanıcı ile en çok ABD’de de popüler olduğu görüldü. Türkiye’de ise bu sayı 16,1 milyon kişi

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
​Twitter’ı en çok kullanan ülkeler belli oldu
Arşiv

2022 yılında en çok Twitter kullanıcısı olan ülkeler belli oldu.

Mikroblog olarak hizmet veren uygulamanın 76,9 milyon ile en çok ABD’de de popüler olduğu belirlendi.

Japonya, Hindistan ve Brezilya

Japonya 58 milyon kullanıcı ile ikinci sıraya yerleşti. Üçüncü sırada yer alan ülke 23,6 milyon ile Hindistan olarak kayıtlara geçti. Dördüncü sırada ise 19 milyon ile Brezilya yer aldı.

Elon Musk Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldı
TEKNOLOJİ
Elon Musk Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldı

Türkiye’de 16 milyondan fazla kişi kullanıyor

Türkiye’de ise 2006 yılında kurulan ve internetin “SMS”i olarak adlandırılan bu uygulamanın 16,1 milyon kişi tarafından kullanıldığı saptandı.

Türkiye’nin kullanıcı sayısı ile Almanya, İspanya, Fransa gibi ülkelerin kullanım sayılarının çok üstünde olduğu görüldü.

Sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi
TEKNOLOJİ
Sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi

Twitter'dan reklam kararı: Bilimle çelişenler yasaklanacak
TEKNOLOJİ
Twitter'dan reklam kararı: Bilimle çelişenler yasaklanacak
500 liraya da var5 bin liraya da

'500 liraya da var
5 bin liraya da'

​Tabiatın kalbindeki oteller neredeyse tamamen doldu.
Ehliyette yeni dönem

Ehliyette yeni dönem

​Bugün başladı: E-Devlet'ten yapılacak.
Tazminat davası açacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki.

Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İtalya'ya götürme vaadiyle kandırıp rehin aldılar.

​NATO'dan Finlandiya ve İsveç'e üyelik mesajı.

11 ayın sultanına yakışır geçirdik

11 ayın sultanına yakışır geçirdik

​Belediye Başkanı Yılmaz Balıkesir'deki Ramazan ayını anlattı.

Pide kuyruğundaydı: 'Kim olursa olsun' deyip hastanelik ettiler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.