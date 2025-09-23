Yeni Şafak
Ünlü markanın elektrikli otomobilinde sorun çıktı: 100 binden fazla araç geri çağrıldı

10:5123/09/2025, Salı
Xiaomi SU7 (Arşiv)
Xiaomi SU7 (Arşiv)

Çin merkezli teknoloji şirketi Xiaomi, ölümlü bir trafik kazasının ardından harekete geçti. Şirket, ürettiği SU7 modellerinden 116 bin 887 aracı geri çağıracağını açıkladı. Bu sayı, satılan her üç araçtan birine denk geliyor.

Otomobil sektörüne hızlı bir giriş yapan Çinli teknoloji devi Xiaomi, popüler elektrikli otomobili SU7 için büyük bir geri çağırma programı başlattığını duyurdu.

Program, bugüne dek teslim edilmiş olan tüm SU7'lerin üçte birine denk gelen 116 bin 887 aracı kapsıyor.

Sorunun kaynağı ADAS sistemleri

Xiaomi tarafından yapılan açıklamaya göre, geri çağırmanın nedeni Gelişmiş Sürüş Destek Sistemleri (ADAS) ile ilgili bir sorun.

İncelemelere göre bu teknolojiler, bazı senaryolarda olması gerektiği gibi çalışmayarak kaza riskini artırıyor.

Bu geri çağırma programının, bir kez meydana gelen ve can kaybıyla sonuçlanan bir kaza sonrası başlatıldığı da belirtildi.

Çözüm uzaktan güncelleme ile gelecek

Sorunu çözmek için araçların servise gitmesine gerek kalmayacak. Xiaomi, ADAS teknolojilerini daha iyi bir hale getirecek yazılım güncellemesini uzaktan (OTA) gönderecek.

Geri çağırma sadece Xiaomi SU7 için başlatılmış olsa da şirket en güncel ADAS yazılımlarını içeren HyperOS 1.10.0'ı paralel olarak YU7 SUV modeline de göndererek olası sorunları proaktif olarak çözecek.





