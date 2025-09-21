Yerli ve milli otomobil üreticisi TOGG, otomotiv sektöründe dikkat çekecek bir hamleye hazırlanıyor. Şirketin odak noktası şu sıralar T10F modeli olsa da, sektör kulislerinde asıl merakın bütçe dostu T10B modeli üzerinde olduğu konuşuluyor.
TOGG’un ilk yol haritasına göre, önce C-SUV modeliyle piyasaya giriş yapılacak, ardından sedan modeliyle ailelerin ihtiyaçları karşılanacak ve en son B-SUV modeliyle daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşılması planlanmıştı.
Bugün gelinen noktada bu strateji büyük ölçüde uygulanmış durumda.
C-SUV modeli T10X, piyasaya çıktığı ilk dönemden itibaren yoğun talep görüyor ve kısa sürede stokları tükeniyor.
2025’te satışa sunulması beklenen T10F modelinin de benzer şekilde yüksek ilgi görmesi ve stok sıkıntısı yaşatması bekleniyor.
Ancak asıl merak edilen gelişme, uygun fiyatıyla geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edecek T10B modeli olacak.
Bilgilere göre, bu B-SUV modeli 1 milyon TL’nin altında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak ve asgari ücretle geçinen vatandaşların bile rahatlıkla erişebileceği bir seçenek olacak.
TOGG’a özel sağlanan kredi imkanları, 48 aya varan ödeme seçenekleriyle araç sahibi olmayı kolaylaştırıyor.
T10B modeli de bu kredi desteğine dahil edilirse satışlarda rekor kırması sürpriz olmayacak.
T10B modeli 2027’de piyasaya çıkması planlanırken, tanıtımının 2026’da yapılması bekleniyor.
Bu hamle, TOGG’un erişilebilir modellerle daha geniş kitlelere ulaşma stratejisinin önemli bir adımı olarak değerlendiriliyor
Gelen bilgiler, T10B’nin 1 milyon TL’nin altında bir etiketle satışa çıkacağını gösteriyor.
2027'de piyasada olması beklenen bu B-SUV modelinin, 2026 yılında tanıtılacağı konuşuluyor.