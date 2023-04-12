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Teknoloji

Vergisiz telefon ve bilgisayar kaç para olacak? İşte vergisiz fiyatlar

AK Parti'nin seçim beyannamesini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar müjdesi geldi. İşte marka marka vergisiz telefon fiyatları...

14:55 . 12/04/2023 Çarşamba
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere vergi müjdesi geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere vergi müjdesi geldi.

Seçim beyannamesini açıklayan Erdoğan, 1 defaya mahsus olmak üzere akıllı telefon ve bilgisayarlar ürünlerinden vergi alınmayacağı duyuruldu. Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan cep telefonu ve bilgisayar alınımında vergi muafiyeti sağlanacağını duyurmasının ardından vergisiz olarak teknolojik ürünlerin fiyatlarının ne kadar düşeceği merak konusu oldu.

Vergi indirimi ile beraber özellikle telefonlarda yüzde 50'ye varan indirimler olması bekleniyor.


İşte vergisiz telefon fiyatları;

Dizüstü bilgisayardan yüzde 18 oranında KDV alınıyor. Dolayısıyla 10 bin TL seviyesindeki bir cihaz, vergi muafiyetiyle birlikte 8 bin 200 TL’ye alınabilecek.


Bütün akıllı telefonlardan ise vergisiz fiyat üzerinden hesaplanan vergiler şu şekilde;


Kültür Bakanlığı yüzde 1

TRT bandrolü yüzde 10

ÖTV yüzde 50

KDV yüzde 18

Vergisiz hesaplama göre şuan satış fiyatı 41 bin 999 TL olan Apple marka iPhone 14 Pro 128 GB 21 bin 838 TL'ye kadar düşmesi bekleniyor


Aynı şekilde 25 bin 999 TL'ye satılan Samsung Galaxy S23 128 GB ise 13 bin 239 TL'ye satılabilecek.

#Telefon
#Vergi
#Bilgisayar
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