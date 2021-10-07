​Veri savaşı patlak verdi

Sosyal medya platformları Facebook, Whatsapp ve Instagram’ın çökmesinin yankıları devam ediyor. Erişim sorununu yorumlayan uzmanlar, en büyük sorunun büyük verinin ABD’de olması olduğuna dikkat çekti. Uzmanlar, “ABD merkezli Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi şirketlerin Çinli TikTok’a savaş açma nedenleri de bu. Veri bilgisi üstünlüğünü yitirmeme savaşı veriyorlar. Asıl savaş veri savaşı” değerlendirmesinde bulundu.

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GÜÇ VERİYE SAHİP OLANDA

ESİM Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Esim’e göre; son hadiseyi basit bir olay görmemek lazım. DNS saldırısı olarak görülen bu durumun arkasında aslında veri paylaşımı savaşı var. Özellikle Çin tarafından destekli hackerların bir saldırısı olabilir. Selahattin Esim işin içinde istihbarat boyutu olduğunu da belirterek, “Veriye sahip olmak artık güç demek. Ülkeler arasında veriye dayalı büyük bir güç savaşı var” diye konuştu.

Selahattin Esim

MESAJLAR ASKIDA KALDI

Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, uzun süreli kesintinin sosyal boyutları olduğunu ve milyonlarca mesajın gönderilemediğine vurgu yaptı. Önder, “İnsanlar belki mal siparişi verdi, belki hastaneye gidecekti bunlar kesinti süresince ulaşamadı maalesef. Ciddi bir zaman ve enerji kaybı oluştu” dedi.

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Mehmet Önder

Karatay Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Semih Yumuşak ise, “Dijital dünyada tüm hareketlerimiz ve konuştuklarımız kayıt altında. Yapay zeka teknolojilerinin gelişmesi, bu veri yığınlarının çok daha etkili kullanılması için bir olanak sağlıyor. Elde edilen bilgiler ile şirketler geleceklerini şekillendirebilecek değerli girdilere sahip oluyorlar” dedi.