Teknoloji Veri savaşı patlak verdi
SOSYAL MEDYA

Veri savaşı patlak verdi

Sosyal ağların 7 saat boyunca kesintiye uğramasının yankıları sürüyor. Facebook her ne kadar “kesinti DNS’lerden kaynaklandı” dese de çökmenin arka planında ABD ve Çin arasındaki veri savaşı var.

Abone Ol Google News
Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
​Veri savaşı patlak verdi
Fotoğraf: Arşiv

Sosyal medya platformları Facebook, Whatsapp ve Instagram’ın çökmesinin yankıları devam ediyor. Erişim sorununu yorumlayan uzmanlar, en büyük sorunun büyük verinin ABD’de olması olduğuna dikkat çekti. Uzmanlar, “ABD merkezli Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi şirketlerin Çinli TikTok’a savaş açma nedenleri de bu. Veri bilgisi üstünlüğünü yitirmeme savaşı veriyorlar. Asıl savaş veri savaşı” değerlendirmesinde bulundu.

Yalanı paylaş gerçeği karart: Dijital diktatör Facebook'un gerçek yüzü
TEKNOLOJİ
Yalanı paylaş gerçeği karart: Dijital diktatör Facebook'un gerçek yüzü

GÜÇ VERİYE SAHİP OLANDA

  • ESİM Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Esim’e göre; son hadiseyi basit bir olay görmemek lazım. DNS saldırısı olarak görülen bu durumun arkasında aslında veri paylaşımı savaşı var. Özellikle Çin tarafından destekli hackerların bir saldırısı olabilir. Selahattin Esim işin içinde istihbarat boyutu olduğunu da belirterek, “Veriye sahip olmak artık güç demek. Ülkeler arasında veriye dayalı büyük bir güç savaşı var” diye konuştu.

Selahattin Esim
Selahattin Esim

MESAJLAR ASKIDA KALDI

Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, uzun süreli kesintinin sosyal boyutları olduğunu ve milyonlarca mesajın gönderilemediğine vurgu yaptı. Önder, “İnsanlar belki mal siparişi verdi, belki hastaneye gidecekti bunlar kesinti süresince ulaşamadı maalesef. Ciddi bir zaman ve enerji kaybı oluştu” dedi.

Mehmet Önder
Mehmet Önder
  • Karatay Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Semih Yumuşak ise, “Dijital dünyada tüm hareketlerimiz ve konuştuklarımız kayıt altında. Yapay zeka teknolojilerinin gelişmesi, bu veri yığınlarının çok daha etkili kullanılması için bir olanak sağlıyor. Elde edilen bilgiler ile şirketler geleceklerini şekillendirebilecek değerli girdilere sahip oluyorlar” dedi.

Semih Yumuşak
Semih Yumuşak
Pastırma sıcakları geliyor

Pastırma sıcakları geliyor

Yarından itibaren 6 derece birden artacak.
100 yılın en büyük keşfi

100 yılın en büyük keşfi

İznik'te bulundu: Arkeologları bile şaşırttı.
Boğaziçinin duran akademisyenleri rektörün aracının üstüne çıkan vandal eylemciye destek verdi

Bomba ihbarı yapıldı: Uçak acil iniş yaptı.

Kargoda kaybolan 'dalak' soruşturmasında karar çıktı.

Hain terör saldırısında bir Mehmetçik şehit oldu.
İstanbul kanatlarımın altında

İstanbul kanatlarımın altında

AKINCI'nın gözünden Bayraktar TB2.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.