Vivo, Türkiye'deki 1. yılına özel kampanya başlattı

vivo’nun Çin, Hindistan, Endonezya, Pakistan ve Bangladeş’te bulunan 6 adet üretim merkezinden sonra 2021 yılında kurulan ve uluslararası 7 üretim merkezinden biri olan Gebze Fabrikası, başarılarla dolu geçirdiği ilk yılını kutluyor. Yıllık beş milyon akıllı telefon üretim kapasitesine sahip olan fabrika, sağladığı istihdamla da ülke ekonomisine katkı sağlayarak Türkiye’ye inancını ve desteğini her zaman vurguluyor. İlk yıl içerisinde “yerli üretim” ibaresiyle giriş segmentindeki tüm cihazların üretimi ile başlayan bu yolculuğu yıldönümünde ekosisteme kattığı yenilikleri ve başarılarıyla taçlandırmaya devam ederken, bu özel günü Türkiye’de büyümesine destek vererek onu yalnız bırakmayan tüm vivo severler ile kutluyor. 31 Mayıs’a kadar vivo ailesinin bir parçası olmak isteyen kullanıcılara, tüm yetkili online satış kanallarındaki, operatörler ve teknoloji mağazalarındaki, Y serisi akıllı telefon alışverişlerinde 1. yıla özel kampanyalar sunuyor.

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