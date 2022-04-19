vivo V23 5G Türkiye’de satışa çıktı

Çinli telefon üreticisi vivo, V serisi ailesine yeni bir üye daha ekledi. vivo V23 5G, 179 gramlık ağrılığı ve 7.39 mm’lik ultra ince çerçevesi ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Tek parça metal düz çerçeve gücünü havacılıkta kullanılan birinci sınıf alüminyumdan alıyor. Güneşin yaydığı parlaklıkla yarışabilecek ekran parlaklığına sahip, 2400x1080 piksel 6.4 inç full HD+ çözünürlüklü ve 90 Hz yenileme hızına sahip Amoled ekranı ise güneşi avucunuzun içine taşıyor. 5 güçlü kamera setinden oluşan vivo V23 5G’de, 50MP geniş açılı çift ön kamera yer alıyor. 50 MP otomatik odaklanabilen ön kamera, 8MP süper geniş açılı ikinci bir ön kamera kombinasyonuyla, hem muhteşem net fotoğraf çekebilir hem de ön kamerada bile süper geniş görüntüler yakalayabilirsiniz. 4K video çekebilme yeteneği ile gelen V23 5G, aynı zamanda yüzlere ve tüm objelere dokunuşlar yapabilme seçeneği sağlayan AI Face Beauty modu da artık videolarınızda daha fazla düzenleme esnekliğine sahip olabilme imkanı sağlıyor.

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90 HZ ekran yenileme hızı ve 44W hızlı şarj imkanı

90 Hz yenileme hızına sahip ekranı, genişletilmiş RAM 2.0 teknolojisi, 7 Katmanlı Sıvı Soğutma Sistemi ve optimum oyun deneyimi için Ultra Oyun Modu ile süper akıcı performans sunan yeni V23 5G, mobil oyunlarda tozu dumana katıyor. Aynı zamanda 12 GB RAM’e ek olarak, artı 4 GB Genişletilmiş RAM teknolojisi ile rakipleriyle performans adına yarışıyor. Bununla birlikte MediaTek Dimensity 920 sayesinde mobil eğlence artık daha heyecanlı ve kesintisiz bir hale bürünüyor. V23 5G, 4200 mAh’lik büyük pili ile gün boyu her anınızı kesintisiz bir şekilde yaşamanızı sağlayarak size yarı yolda bırakmıyor. 44W hızlı şarj desteği ile de 30 dakika içerisinde %1’den %68’e kadar şarj edebiliyor.

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Klasikten vazgeçemeyenler için Yıldız Tozu Işıltısı ve renk değiştiren özel cam yüzeye sahip Gün Işıltısı renk seçenekleri ile tüketicilerle buluşan tarzın güçlü simgesi V23 5G 13.999 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla tüketicilere sunuluyor.