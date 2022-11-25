FIFA Dünya Kupası 2022 resmi akıllı telefonu Vivo V25 5G şimdi Türkiye’de

Dünya’nın lider teknoloji markalarından vivo, bugüne kadar akıllı telefon sektörüne kattığı ilkler ile adından söz ettiren iddialı bir marka. İlk Ekran altı parmak izi okuyucudan açılıp kapanan kameraya, Dünya’nın en ince akıllı telefonundan renk değiştirebilen tasarıma kadar birçok ilkin altında imzası bulunan vivo, 2021 yılında Dünya’nın en çok satan ilk 5 markasından biri oldu. 2021 yılında toplam 20 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’de de üretim tesisi açan marka geçtiğimiz günlerde üretim kapasitesini artıracak yeni bant yatırımlarının müjdesini verdi. Yıllık 5 milyon adet üretim kapasitesine sahip olan vivo Türkiye üretim tesisinde Y serisi cihazların üretimi gerçekleştiriliyor. Şimdi de vivo, tasarımı ve kamera performansıyla öne çıkan şık V serisinin en yeni üyelerinden FIFA Dünya Kupası Katar 2022 Resmi Akıllı Telefonu V25 5G’yi Türkiye’deki kullanıcıları ile buluşturdu.

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Sektör lideri teknolojileri ve güçlü özellikleri ile vivo V25, beklentilerin ötesinde şık tasarımı ve güçlü performansının yanı sıra kullanıcıları mükemmel fotoğrafçılık özellikleri ile de şımartıyor. Üstün kamera ve fotoğrafçılık özelliklerine ve en yeni görüntüleme teknolojilerine sahip akıllı telefon, fotoğraf ve video ile kendini ifade etmeyi seven kullanıcılar için özel olarak tasarlandı.

7.79 mm inceliğe ve 186 gram ağırlığa sahip olan V25, hafif ve ince gövdesi ile kullanıcıların ellerine rahat bir şekilde oturuyor. vivo, ilk kez V23 serisinde ortaya koyduğu, cihazların arka panelinin UV ışığına maruz kaldığında farklı açılarda farklı renklere dönüşmesini sağlayan devrim niteliğindeki Renk Değiştiren Florit AG Cam özelliğini V25’te de sürdürüyor.

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Üstün kalite özellikleri sıkı kalite kontrol testleri ile ispatlandı

Telefonun teknik özelliklerini detaylıca incelemeden önce üstün kalitesinin kanıtlandığı sıkı kalite kontrol testlerine göz atmakta fayda var. vivo mühendisleri cihazları kapsamlı ve detaylı kalite kontrol testlerine tabi tutuyorlar. Bu testler çerçevesince V25 5G 42.000 kez düşürme, 6.000 kez USB bağlantı noktasını takıp çıkarma, -20°-50° ekstrem çalışma ortam sıcaklığı ve -40°- 75° depolama sıcaklığı ve IP54 toza ve suya dayanıklılık gibi zorlu testleri başarıyla geçti.

V25 5G Amiral Gemisi Telefonlara Eş Değer OIS Destekli Kamera Özellikleri ile Dikkat Çekiyor

V25 5G; 64MP OIS Ultra Algılama Kamerası, 8MP Süper Geniş Açılı Kamera ve 2MP Süper Makro Kameradan oluşan üçlü bir arka kamera sistemine sahip. 50MP Otomatik Göz Odaklamalı Selfie özelliğine sahip ileri teknoloji amiral gemisi telefonlara eş değer ön kamerası ile, 50MP HD Portre'yi destekliyor. Cihaz 50MP'lik yüksek seviyeli piksellerle parlak koşullarda en iyi görüntü keskinliğini sağlıyor ve kullanıcıların kolaylıkla net portreler çekmesine olanak tanıyor. Yakınlaştırılmış veya kırpılmış selfie fotoğrafları da mükemmel ayrıntıları, keskinliği ve netliği koruyor.

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vivo V25 OIS ve EIS'nin ikili etkilerini birleştiren ve daha stabil ve daha net gece videoları sunan Hibrit Görüntü Sabitleme özelliği ile kamera sarsıntısının neden olduğu bulanıklığı azaltıyor, daha stabil ve daha net gece videoları çekmeye imkân veriyor. vivo V25’in arkasında 64MP OIS Ultra Algılama Kamerası bulunuyor. OIS'in amiral gemisi seviyesindeki bu özelliği, gelişmiş hassasiyeti ile titremenin neden olduğu bulanık görüntüleri en aza indiriyor, gece hareket sırasında düşük parlaklığı telafi ediyor. OIS modülü, çekim yapmak için telefonu tutarken eliniz titrediğinde lens modülünü hemen zıt yönde hareket ettirerek titremeyi dengeliyor. Bu sayede düşük ışıkta dengeli fotoğraflar ve videolar çekebilirsiniz. Hem görüntü kalitesi hem de başarılı çekim yapma şansı kayda değer oranda arttı. Böylece cihaz düşük ışık koşullarında uzun pozlama sayesinde fotoğrafların kullanılabilirliğini önemli ölçüde artırıyor.

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V25 5G ile geceler 6 kat daha Işıklı

vivo V25’nin sahip olduğu 64 MP OIS Ultra Duyarlı Kamera, daha fazla ışık alarak ışık yetersizliği sorununu ortadan kaldırıyor. Böylece fotoğraflar daha net ve canlı görünüyor.

vivo laboratuvarlarında elde edilen verilere göre, OIS ile çekim yaptığınızda normal çekime kıyasla 6 kat daha fazla ışık alınıyor. V25'in OIS Süper Gece Modu gece portresi çekimlerinde yoğun arka ışıklı sahnelerde karanlık yüzlerin ve arka planların aşırı pozlama sorununu çözerek yüz ve arka plan kalitesini en üst seviyeye taşıyor. V25 ile sunulan daha dinamik Bokeh Flare Portre özelliği nesnenin etrafındaki görüntüyü bulanıklaştırarak nesneyi ön plana çıkarıyor. Aynı zamanda yumuşak ve doğal yansımalar oluşturuyor. V25 5G, bir fotoğraf ya da video çektikten sonra sihrini kullanıyor ve nesne sanatsal bir arka planda ön plana çıkıyor. Bunun yanı sıra kullanıcılar fotoğraflarda daha net bir yüz görüntüsü ve daha hassas cilt dokusu elde ediyor.

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Vlog ve Selfie Meraklıları için çözüm: 50MP Otomatik Göz Odaklama Özellikli Ön Kamera

Son dönemde artan vlog ve selfie çekim talebine kayıtsız kalmayan vivo, kullanıcı taleplerini karşılamak için 50 MP HD ön kamera tercih ediyor. Bu kameranın yakaladığı ultra netlikteki detaylar, fotoğraf defalarca büyütüldüğünde de netliğini koruyor.

Vivo V25, kullanıcıların farklı mesafelerde yüksek netlikte fotoğraf ve net selfie’ler çekmelerini sağlayan bir ön otomatik odaklama kamerası ile donatıldı. Çoğu modelde kullanılan sabit odaklı ön kameralar, 35 cm ila 40 cm’lik sabit bir mesafe aralığında net odaklama yapabiliyor. Bu aralığın dışına çıkıldığında düzgün odaklama yapamadığı için fotoğraflar bulanıklaşıyor. Bunun aksine V25 5G’nin 50 MP ön kamerası, bu segmente göre üst düzey kalan Otomatik Odaklama özelliğini destekliyor. 15 cm’den sonsuza uzanan odak mesafesiyle ister yakında ister uzakta olun, selfie’ler daima tam odaklı ve net çıkıyor. Kullanıcıların hareket sırasında odakta kalmalarını sağlamak ve çektikleri selfie’lerin odak kaybı nedeniyle bulanık çıkmasını önlemek için bir otomatik göz odaklama da eklendi.

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Amiral Gemisi Özellikleri Taşıyan Ekran: 1300 nit Parlıklık ve HDR10+ Sertifikası

90 Hz yüksek yenileme hızı ve 180 Hz yüksek dokunma örnekleme hızına sahip olan V25 5G, yüksek kaliteli AMOLED Ultra Vision ekran teknolojisine sahip. V25 5G sahip olduğu 1300 nit ultra yüksek maksimum parlaklık özelliği sayesinde kullanıcılarına; yoğun güneş ışığı altında dahi daima net bir ekran, parlak ve canlı renkler sunuyor. Amiral gemisi modellerde bulunan HDR10 sertifikalı bu parlak ekran ile ister gişe rekorları kıran bir film izlerken ister bir oyun oynarken görsel bir şölen yaşanıyor.

Güvenli Şarj ve Güçlü Performans

Güvenli şarj da en az hızlı şarj kadar önemli bir özellik. vivo mühendisleri her açıdan koruma sağlayabilmek için güvenliğe dair tüm ayrıntıları incelemiş ve 24 Açıdan Güvenlik Koruması, altı bileşeni (telefon, pil, şarj çipi, bağlantı noktası, kablo ve adaptör) dört farklı açıdan (elektrik akımı, voltaj, sıcaklık ve ek koruma) koruyan kapsamlı bir şarj koruması geliştirmiş.

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4500mAh (TYP) pile sahip olan vivo V25, telefonu 30 dakika içinde sıfırdan %61'e kadar şarj edebilen 44W FlashCharge'ı destekliyor. Test sonuçlarına göre V25 5G’nin sahip olduğu pili tam tam şarj olduğunda 17 saat video akışı ya da 8 saat yoğun grafikli oyun oynamaya yetebilecek güce sahip.

Enerji tasarruflu 6 nm 5G platform olan, yüksek performanslı ve az enerji tüketen Dimensity 900 platformu ile güçlendirilen vivo V25, Dual-Mode 5G ve Dual 5G Standby desteğine ek olarak, 4K HDR video motoru, MediaTek MiraVision HDR Video ve MediaTek HyperEngine 3.0 gibi gelişmiş platform optimizasyon teknolojilerine de sahip. Gelişmiş 6 nm işlem ve MediaTek 5G UltraSave teknolojisi sayesinde V25, yoğun kullanım sonrasında bile mükemmel bir pil performansı sunuyor.

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Genişletilmiş RAM 3.0 ile %50 daha fazla aktif uygulama

Sağlam performans ve yüksek güç verimliliği sunan vivo V25, kullanıcı deneyimini optimize etmek için 8GB genişletilmiş RAM'i destekleyen yenilikçi bir bellek yönetimi teknolojisi ile geliyor. Telefon, RAM'in işlevini üstlenmek, belleği artırmak ve aynı anda daha fazla uygulamanın çalışmasını sağlamak için boşta kalan ROM alanından 8GB’a kadar olan bölümlerini kullanmak için yazılım algoritmalarını kullanıyor. Böylece kullanıcılar birden fazla uygulama arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapabiliyor ve daha iyi bir kullanıcı deneyiminin keyfini çıkarabiliyorlar. V25 5G; 8GB + 8GB artırılabilir RAM performansının yanı sıra 256GB depolama alanı sunuyor.

Genişletilmiş RAM 2.0'dan 3.0'a yükseltilen sürümü; uygulama gruplandırma, veri sıkıştırma ve veri birleştirme gibi bazı yeni özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Daha hedef odaklı bir sistem stratejisi sayesinde daha az harici bellek kullanımıyla daha fazla miktarda uygulama verisi depolanabiliyor. Hafıza alanını daha verimli hale getiren ve enerji tüketimini azaltan bu özellik, kullanıcı deneyimini yeni bir seviyeye taşıyor.

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vivo laboratuvarında yapılan testler, Genişletilmiş RAM 3.0'ın önceki sürümlere kıyasla arka planda %50 oranında daha fazla aktif uygulama tutabildiğini göstermiş.

Akıcı ve kesintisiz oyun deneyimi için özel soğutma sistemi

vivo V25, daha iyi bir oyun deneyimi sağlayan etkili bir soğutma sistemine (Liquid Cooling System) sahip. Bu sistem, 9718,17 mm2 geniş yüzey alanına sahip pirolitik grafit levhalar (PGS), alüminyum alaşımlı metal çerçeve/altlık, termal jel, çoklu sıcaklık sensörleri (NTC) ve akıllı sıcaklık kontrolünden oluşuyor. Bu özellikler hep birlikte ana bileşenlerin sıcaklığını takip edip düşürerek kaynak yoğun oyun oynandığında olduğu gibi sisteme aşırı yüklenildiğinde bile tatmin edici bir performans sunuyor. Bunun yanı sıra Game Boost Modu, optimum bir oyun deneyimini garanti etmek için sistemin kaynaklarını akıllıca koordine ederek işlemcinin ve soğutma sisteminin oyun performansı potansiyelini tamamen açığa çıkarıyor. Cihaz Çok Yönlü Ses İyileştirme, Oyun Anten Tasarımı, 4D Oyun Titreşimi gibi özellikler ile de daha iyi bir görsel-işitsel deneyim sunuyor.

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