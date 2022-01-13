Vivo Y21 Türkiye'de satışa çıktı

Vivo, yeni akıllı telefonlarını kullanıcılarıyla buluşturmaya devam ediyor. Orta segment akıllı telefon kategorisinde Y serisi ile yoluna devam eden vivo, ailenin son üyesi Y21'i Türkiye'de satışa çıkardı. Vivo Y21 modeli, %89 ekran-gövde oranına sahip, 1600 x 720 piksel HD+ çözünürlük ve 6,51 inç ekran ile kullanıcılarına gerçek rahat bir kukkanım sunuyor. Hücre içi teknolojisine sahip HD Halo Ekranı sayesinde film izlemeyi, oyun oynamayı daha heyecan verici bir deneyime dönüştürüyor. Aynı zamanda Göz Koruma Modu sayesinde mavi ışığı filtreleyerek deneyimi daha sağlıklı kılıyor.

Dört bileşenli soğutma ssismeti var

Vivo Y21, Android 11 tabanlı FunTouch OS 11.1 ve 2.0 GHz'e kadar CPU çalışma hızına ulaşan MediaTek’in Helio P35 işlemcisinden alıyor. vivo Multi-Turbo 5.0 ile de, veri bağlantısını, sistem işlem hızını ve güç tasarrufu performansını yepyeni bir düzeye çıkarıyor. Dört bileşenden oluşan soğutma çözümü sayesinde Y21, oyunun en hararetli anlarında bile ısınmıyor. Y21’de yer alan genişletilmiş RAM seçeneği günlük etkileşimi sorunsuz ve kolay hale getiriyor. Ayrıca 1 TB’a kadar genişletilebilir 64 GB’lık bir depolama alanı ile gelen Y21 uygulamalarınızı, videolarınızı ve fotoğraflarınızı rahatlıkla muhafaza edebilmenize olanak sağlıyor.

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Satış fiyatı 4.299 TL

İnci Beyazı ve Metalik Mavi renk seçenekleri bulunan vivo Y21, son moda ince bir tasarıma sahip 8,0 mm’lik ince gövdesinde 5000 mAh değerinde büyük bir pil barındırıyor. Yeni güçlendirilmiş 18W Hızlı Şarj özelliği zamanı hızlandırırken, telefonunuzu taşınabilir bir güç kaynağına dönüştüren ters şarj işlevi de özellikleri arasında yer alıyor. 182 gr ağırlığı ile bu hafif teknoloji birinci sınıf ve rahat bir tutuş sağlıyor. Sade tasarımın estetiği ve parlayan bir yıldızı andıran renk seçenekleri ve 4.299TL satış fiyatıyla kullanıcıları bekliyor.