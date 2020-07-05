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Whatsapp'ın Karanlık teması geliyor

Whatsapp Web karanlık tema geldi: Nasıl aktif edilebilir?

Kullanıcıların uzunca bir süredir beklediği karanlık tema artık kullanımda. WhatsApp Web için tasarlanan karanlık tema şu an için yalnızca Google Chrome ile kullanılabilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Koyu tema geliyor.
Koyu tema geliyor.

Google Chrome tarayıcısı ile kullanabileceğiniz Whatsapp'ın karanlık özelliği kendi uygulamasında mevcut değil. MacOs ve Windows'ta Whatsapp uygulaması kullanıyorsanız şu an için karanlık temayı seçemiyorsunuz. Uygulamada da bir hafta içinde kullanılabileceği öngörülüyor.

  • Özelliği Google Chrome'da seçmek çok basit. Her zamanki gibi web.whatsapp.com adresine giriş yapıyorsunuz. QR kodu okuttuktan sonra yukarıda gözüken üç nokta bölümünden Ayarlar'ı seçin. Orada Tema ayarını göreceksiniz. Geriye kalan tek şey ise oradan Koyu modu seçip tamam demeniz.

Whatsapp koyu tema geldi.

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Whatsapp masaüstüne yoğunlaşıyor

  • Google Chrome ile başlayan bu sürecin uygulamanın masaüstü versiyonuyla da devam etmesi bekleniyor. Kullanıcıların en çok şikayet ettiği konulardan biri de masaüstü uygulamada görüntülü ve sesli arama özelliğinin aktif olmaması.

Karanlık temadan sonra da kısa süre içerisinde Whatsapp'ın mobilde kullandığımız tüm özelliklerini masaüstü uygulamasına da eklemesi öngörülüyor.

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