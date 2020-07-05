Whatsapp Web karanlık tema geldi: Nasıl aktif edilebilir?

Google Chrome tarayıcısı ile kullanabileceğiniz Whatsapp'ın karanlık özelliği kendi uygulamasında mevcut değil. MacOs ve Windows'ta Whatsapp uygulaması kullanıyorsanız şu an için karanlık temayı seçemiyorsunuz. Uygulamada da bir hafta içinde kullanılabileceği öngörülüyor.

Özelliği Google Chrome'da seçmek çok basit. Her zamanki gibi web.whatsapp.com adresine giriş yapıyorsunuz. QR kodu okuttuktan sonra yukarıda gözüken üç nokta bölümünden Ayarlar'ı seçin. Orada Tema ayarını göreceksiniz. Geriye kalan tek şey ise oradan Koyu modu seçip tamam demeniz.

Whatsapp koyu tema geldi.

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Whatsapp masaüstüne yoğunlaşıyor

Google Chrome ile başlayan bu sürecin uygulamanın masaüstü versiyonuyla da devam etmesi bekleniyor. Kullanıcıların en çok şikayet ettiği konulardan biri de masaüstü uygulamada görüntülü ve sesli arama özelliğinin aktif olmaması.

Karanlık temadan sonra da kısa süre içerisinde Whatsapp'ın mobilde kullandığımız tüm özelliklerini masaüstü uygulamasına da eklemesi öngörülüyor.