Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Teknoloji WhatsApp yeni özelliği test ediyor
SOSYAL MEDYA

WhatsApp yeni özelliği test ediyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeniliklere hız kesmeden devam ediyor. Facebook tarafından satın alınan uygulamaya 'durum' paylaşımları için yeni bir özelliğin test edildiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Facebook Messenger ve WhatsApp logoları.
Facebook Messenger ve WhatsApp logoları.

Dünya genelinde milyarlarca kullanıcıya ulaşan WhatsApp, her geçen gün kullanıcıları için yeni özellikler yayınlıyor. Facebook tarafından satın alındıktan sonra güncellemeleri hızlandırmaya başladı.

Facebook'un Snapchat'ten devşirdikten sonra bünyesindeki Instagram ve WhatsApp'a entegre ettiği hikayeler kısmı için yeni bir özellik geliyor. Günlük yüz milyonlarca kullanıcısı olan WhatsApp durum kısmındaki gönderilerinizi artık diğer sosyal ağlarla paylaşabileceksiniz. WhatsApp'taki hikayenizi aynı anda Facebook ve Instagram'a direk hikaye olarak eklemek mümkün olacak.

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