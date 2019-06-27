WhatsApp yeni özelliği test ediyor

Dünya genelinde milyarlarca kullanıcıya ulaşan WhatsApp, her geçen gün kullanıcıları için yeni özellikler yayınlıyor. Facebook tarafından satın alındıktan sonra güncellemeleri hızlandırmaya başladı.

Facebook'un Snapchat'ten devşirdikten sonra bünyesindeki Instagram ve WhatsApp'a entegre ettiği hikayeler kısmı için yeni bir özellik geliyor. Günlük yüz milyonlarca kullanıcısı olan WhatsApp durum kısmındaki gönderilerinizi artık diğer sosyal ağlarla paylaşabileceksiniz. WhatsApp'taki hikayenizi aynı anda Facebook ve Instagram'a direk hikaye olarak eklemek mümkün olacak.