WhatsApp’a yerleşik çeviri özelliği geldi: Android ve iPhone kullanıcılarına büyük kolaylık

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini kolaylaştıracak yeni bir özelliği devreye alıyor. Platforma eklenen yerleşik çeviri desteği, farklı dillerde sohbet eden milyonlarca kişiye büyük kolaylık sağlayacak.





Şirketten yapılan açıklamaya göre özellik, başlangıçta Android’de 6 dil, iPhone tarafında ise 19 dil ile kullanılabilecek. Önümüzdeki dönemde desteklenen dil sayısının kademeli olarak artırılması planlanıyor.





Meta’nın dikkat çektiği en önemli nokta ise güvenlik. Çeviriler, tamamen kullanıcının cihazında gerçekleşiyor. Böylece mesajlar WhatsApp sunucularına aktarılmadan çevriliyor ve uçtan uca şifreleme yapısı bozulmadan korunuyor.





Kullanıcılar, sohbet ekranında herhangi bir mesaja uzun basarak “Çevir” seçeneğini seçebilecek. Bu özellik yalnızca bireysel veya grup sohbetlerinde değil, aynı zamanda kanal paylaşımlarında da çalışıyor. Ayrıca Android kullanıcıları için özel olarak eklenen otomatik çeviri modu, tüm sohbet dizisini anında çevrilmiş şekilde görme imkânı sunuyor.





Yeni sistem şu anda ABD’de aktif olarak kullanılabiliyor. Çok yakında Kanada ve Avustralya için de erişime açılacak. Meta, ilerleyen süreçte daha fazla ülkede bu özelliğin devreye alınacağını duyurdu.



