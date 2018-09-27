Teknoloji WhatsAppın kurucusu bin pişman
SOSYAL MEDYA

WhatsApp'ın kurucusu bin pişman

Brian Acton ve Jan Koum’un 9 yıl önce kurduğu WhatsApp, kısa bir sürede dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması haline geldi. Cambridge Analytica skandalından sonra WhatsApp’tan ayrılan Acton, şirketini ve kullanıcı bilgilerini sattığı için pişman olduğunu dile getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
WhatsApp'ın kurucu ortağı Brian Acton.
WhatsApp'ın kurucu ortağı Brian Acton.

WhatsApp’ın kurucu ortağı Brian Acton, Facebook’un 2014 yılında gerçekleştirdiği 22 milyar dolarlık satın almadan sonra da görevine devam etmişti. Cambridge Analytica skandalından sonra #deletefacebook(facebook’u sil) kampanyası başlatan Acton, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Forbes’a verdiği röportajda WhatsApp’ı sattığı için pişman olduğunu belirtti.

  • Acton, “ kullanıcı gizliliğini kar etmek için sattım. Taviz vererek bir seçimde bulundum ve her gün bunun ağırlığıyla yaşıyorum” cümleleriyle pişmanlığını dile getirdi.

Facebook tarafından bu açıklama hakkında bir yorum gelmedi.

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Facebook'un Cambridge Analytica skandalı hakkında her şey
OYNAT 01:14
Facebook'un Cambridge Analytica skandalı hakkında her şey
Facebook'un değerini bir gecede 30 milyar dolar düşmesine neden olan Cambridge Analytica skandalı toplamda 87 milyon kişiyi etkiledi. Kişisel bilgilerin usulsüz olarak seçimleri manipüle etmek için kullanılmasına dayanan olay bir Facebook çalışanı tarafından gündeme getirildi. Türkiye'den 234 bin kişinin etkilendiği veri ihlali skandalı hakkındaki gerçekler.
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Cambridge Analytica'dan sonra ayrılıklar başladı

  • Sosyal medya platformu, Mart ayında ortaya çıkan Cambridge Analytica skandalı nedeniyle yoğun bir incelemeye tabi tutuldu. Facebook’un 87 milyon kullanıcıya ait kişisel bilgileri İngiltere merkezli bir dijital danışmanlık şirketine sattığı belirtilmişti. Skandalın ortaya çıkmasından hemen sonra Acton #deletefacebook kampanyası başlatarak insanlara Facebook’u silme çağrısında bulunmuştu.

Dün akşam saatlerinde Facebook’un blok zincir bölümünün başkanı David Marcus, bir paylaşım yaparak Acton’a cevap verdi. Marcus gönderisinde, “sizi bir milyarder yapan insanlara ve şirkete saldırdığınızı görüyorum. Bu tavır sizin düşük sınıfta olduğunuzu gösteriyor” şeklinde bir yorumda bulundu.

Instagram'ın kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger, şirketten ayrılacaklarını duyurdu. Systrom ve Krieger’ın Facebook yönetimiyle yaşadığı gerginlikten dolayı istifa edecekleri söyleniyor.

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