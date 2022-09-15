Teknoloji WhatsApptan yeni özellikler 2 GBlik dosya gönderilebilecek
MOBİL

WhatsApp'tan yeni özellikler: 2 GB’lik dosya gönderilebilecek

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS kullanıcıları için yeni bir güncelleme yayınladı. İşte güncelleme ile birlikte gelen yeni özellikler.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
WhatsApptan yeni özellikler: 2 GB’lik dosya gönderilebilecek
Foto: Arşiv.

Anlık mesajlaşma platformu WhatsApp’ın mobil uygulamasına önemli yenilikler getiren yeni güncellemesi yayınlandı.

WhatsApp’ın iOS güncellemesiyle gelen yenilikler

-Artık sohbetlerinizi "okunmamış" filtresiyle sıralayabilirsiniz. (Kullanmak için Arama ekranındaki filtre simgesine dokunun)

-Mesajları artık 2 günden fazla "herkes için silebileceksiniz"

-Grup katılımcı limiti 512'ye yükseltildi

-Maksimum dosya boyutu sınırı 2 GB'a yükseltildi

-Artık "benim için sil" işlemini birkaç saniye içinde geri alabilirsiniz.

WhatsApp’ta yeni güncellemeyle birlikte gönderdiğiniz mesajları yanlışlıkla kendinizden sildiğinizde, bu silme işlemini, mesajı sildikten birkaç saniye sonrasına kadar geri alabileceksiniz.

Bunun için sildiğiniz mesajın yanında ‘Geri Al’ butonu şeklinde bir tuş gözükecek.

İstanbulda heyecanlandıran buluş

İstanbul'da heyecanlandıran buluş

Bir benzeri 1960'lı yıllarda bulunmuştu.
Aç ayı kampı bastı

Aç ayı kampı bastı

Görüntüler gizlice kaydedildi: Dehşeti yaşadılar.
Rusyadan ABDye füze uyarısı: Çatışmanın doğrudan tarafı olacaksınız

​Bakan Soylu duyurdu: Güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı

'Rus gazının alternatifi değiliz'

​TOKİ sosyal konut projesinde en çok merak edilenler.

Uçan araba herkeste merak uyandırdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.