Teknoloji Yıldız Holding bünyesinde yeni teknoloji yatırım şirketi
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Yıldız Holding bünyesinde yeni teknoloji yatırım şirketi

Yıldız Holding şirketlerinden Gözde Girişim, 1 Mart’ta yaptığı yönetim kurulunda aldığı karar neticesinde yeni bir teknoloji yatırım şirketi kurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Yıldız Holding ​şirketlerinden Gözde Girişim altında yeni bir teknoloji yatırım şirketi kuruldu
Yönetim kurulu başkanı Yahya Ülker.

Yeni şirketin adı Gözde Tech Ventures Teknoloji A.Ş. oldu. Yönetim kurulu başkanlığını Yahya Ülker’in üstleneceği yeni şirketin vizyonu, teknoloji alanındaki gelişmelere paralel olarak dünyada büyük bir dönüşüm gösteren yeni iş metotlarını ve fırsatlarını değerlendirmek, bu alanda öncülük görevini üstlenen yurt içi ve yurt dışındaki girişimlere yönelik yatırım fırsatlarını değerlendirmek olacak.

E-ticaret sektörüne odaklanacak

Gözde Tech Ventures, ağırlıklı olarak SaaS (Software as a Service – hizmet olarak yazılım), oyun, finans teknolojileri, blokzincir, yapay zeka, mobilite, eğitim teknolojileri, pazarlama teknolojileri ve e-ticaret sektörlerine odaklanacak.

Gözde Tech Ventures, iki yıl içinde 20 milyon ABD doları yatırım büyüklüğüne ulaşarak ilk etapta yaklaşık 10 girişime yatırım yapmayı planlayan şirket, uzun vadede Gözde Girişim’in toplam aktif büyüklüğünün yüzde 10’una kadar ulaşmayı ve sektörün önemli girişim sermayesi oyuncularından biri olmayı hedefliyor.

''Yeni girişimleri destekleyerek büyümek''

Gözde Tech Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Ülker, şirketin kuruluşuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Yeni kurduğumuz şirketimizin esas amacı sermayeye ihtiyaç duyan yeni girişimleri destekleyerek onlarla birlikte büyümek, ülkemizde ve dünya çapında bu konuda öncülük yapan girişimleri desteklemek, Yıldız Holding’in girişim sermayesi alanındaki bilgi ve tecrübesini bu yeni girişimlerin hizmetine sunmak ve onları globale taşımaktır.”

  • Ayrıntılı Bilgi için:
  • Lorbi Tanıtım ve Halkla İlişkiler
  • Fatma Kaytez / 0 212 249 45 46 / fkaytez@lorbi.com
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