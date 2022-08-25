Zorlu ekonomik koşullar Sony'i de vurdu: PS5'e pek çok ülkede zam yaptı

Sony Interactive Entertainment’ın Başkanı ve CEO’su Jim Ryan, “Yüksek küresel enflasyon oranlarının yanı sıra olumsuz döviz trendleri görüyoruz, tüketicileri etkiliyor ve birçok sektör üzerinde baskı yaratıyor” dedi. Ryan, “Bu zorlu ekonomik koşullara dayanarak SIE, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA), Asya-Pasifik (APAC), Latin Amerika’daki belirli pazarlarda PlayStation 5’in önerilen perakende fiyatını (RRP) artırma konusunda zor bir karar verdi'' açıklamasında bulundu.

Yeni fiyatlar, 15 Eylül’de yürürlüğe girecek olan Japonya zammı istisna olmak üzere hemen yürürlüğe giriyor. Sony, PS5 fiyatlarını artırırken, tedarik durumu birçok pazarda hala sorun teşkil ediyor. Ryan, “Birinci önceliğimiz, mümkün olduğunca çok sayıda oyuncunun PS5’in sunduğu her şeyi ve gelecekte olacakları deneyimleyebilmesi için PS5 tedarik durumunu iyileştirmeye devam ediyor” dedi.

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