Zorlu ekonomik koşullar Sony'i de vurdu: PS5'e pek çok ülkede zam yaptı

Sony Interactive Entertainment’ın Başkanı ve CEO’su Jim Ryan, “Yüksek küresel enflasyon oranlarının yanı sıra olumsuz döviz trendleri görüyoruz, tüketicileri etkiliyor ve birçok sektör üzerinde baskı yaratıyor” dedi. Ryan, “Bu zorlu ekonomik koşullara dayanarak SIE, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA), Asya-Pasifik (APAC), Latin Amerika’daki belirli pazarlarda PlayStation 5’in önerilen perakende fiyatını (RRP) artırma konusunda zor bir karar verdi'' açıklamasında bulundu.
Yeni fiyatlar, 15 Eylül’de yürürlüğe girecek olan Japonya zammı istisna olmak üzere hemen yürürlüğe giriyor. Sony, PS5 fiyatlarını artırırken, tedarik durumu birçok pazarda hala sorun teşkil ediyor. Ryan, “Birinci önceliğimiz, mümkün olduğunca çok sayıda oyuncunun PS5’in sunduğu her şeyi ve gelecekte olacakları deneyimleyebilmesi için PS5 tedarik durumunu iyileştirmeye devam ediyor” dedi.
- İşte yeni PS5 fiyatları:
- Avrupa:
- Ultra HD Blu-ray disk sürücülü PS5 – 549,99 € (önceden 499,99 €)
- PS5 Digital Edition – 449,99 € (öncesi 399,99 €)
- İngiltere:
- Ultra HD Blu-ray disk sürücülü PS5 – 479,99 £ (önceden 449,99 £)
- PS5 Digital Edition – 389,99 £ (önceki 359,99 £)
- Japonya (15 Eylül 2022’den itibaren geçerlidir):
- Ultra HD Blu-ray disk sürücülü PS5 – 60.478 yen (önceden 49.980 yen)
- PS5 Digital Edition – 49.478 yen (önceden 39.980 yen)
- Çin:
- Ultra HD Blu-ray disk sürücülü PS5 – ¥4.299 yuan (önceden ¥3.899 yuan)
- PS5 Digital Edition – 3,499 yuan (önceden 3,099 yuan)
- Avustralya:
- Ultra HD Blu-ray disk sürücülü PS5 – 799,95 AUD (önceden 749,95 AUD)
- PS5 Digital Edition – 649,95 AUD (önceden 599,95 AUD)
- Meksika:
- Ultra HD Blu-ray disk sürücülü PS5 – 14,999 MXN (öncesi 13,999 MXN)
- PS5 Digital Edition – MXN $12.499 (önceki MXN $11.499)
- Kanada:
- Ultra HD Blu-ray disk sürücülü PS5 – 649,99 Kanada doları (önceki 629,99 ABD doları)
- PS5 Digital Edition – 519,99 Kanada Doları (önceki 499,99 ABD Doları)