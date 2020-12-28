Tepe SEO web sitenizi Google'da tepeye yükseltiyor

Müşterilerini Google sıralamalarında en tepeye taşımak amacı ile kurulmuş olan Tepe SEO ajansı, hedef kitlesini genişletmek ve Google üzerinden potansiyel müşterilere ulaşmak isteyen firmalar için aranan adres olmuş durumdadır.

Açık ve Şeffaf Yaklaşım

Tepe SEO, Google’da sıralama yükseltmek ve bu bağlamda organik trafik elde etmek isteyen firmalar ile kurduğu iş ortaklıklarının tamamında açık ve şeffaf yaklaşım benimsemiş durumdadır. Bunun temel nedeni, sıralama iyileştirme faaliyeti bağlamında gerçekleştirilen sürecin tamamından müşterinin haberdar edilmesi ve ileride oluşması muhtemel olan fikir ayrılıklarının henüz ortaya çıkmadan giderilmesidir. Bu sebeple SEO hizmeti almak isteyen firmaların tercihi, Tepe SEO firmasından yanadır.

Sektör Odaklı Anahtar Kelime Planlama

Firma, mevcut sektöründe sıralama elde edemediği sürece, beklediği verimi de site içi dönüşümü de elde edemeyecektir. Bu sebeple, firmanın doğrudan sektör ve konum doğrultusunda sıralama elde etmesi oldukça önemlidir. Tepe SEO ekibi yüksek trafiğe sahip olan anahtar kelimeleri belirlerken, firma sektörünü ve beklentilerini göz önünde bulundurmaktadır.

Dinamik Stratejiler

SEO, kendi içerisinde sürekli bir iyileştirme ve geliştirme eğilimindedir. Bu da sıralama yükseltmek için gerekli olan durum ve kuralların sürekli bir değişim ve gelişim içerisinde olmasını beraberinde getirmektedir. Bu durumu, birkaç yıl önce geçerli olan SEO kurallarının bir kısmının, günümüzde hiçbir etkisinin bulunmadığı gerçeği ile anlatmak mümkündür. Bu sebeple, internet üzerinde yer alan SEO temelli bilgilerin büyük bir kısmının, temel SEO yapı taşlarını yansıtmadığı sürece yanlış ya da eksik olduğunu söylemek mümkündür. Eski ya da yanlış kuralların uygulanması ise, site sıralamasının yükseltilmesinin aksine, site sıralamasını olumsuz etkileyen hatta sitenin arama motorlarında ban almasına sebep olan bir durumdur. Site sıralamasının sağlıklı koşullar altında iyileştirilebilmesi ise, Tepe SEO ekibinin dinamik stratejilere hâkim olması ve sürekli bir öz gelişim içerisinde bulunması ile mümkün kılınmaktadır.

Tepe SEO ajansından SEO hizmeti talep edilmesi mümkün olunduğu gibi, doğrudan SEO eğitimi talep edilmesi de mümkündür. Tepe SEO’nun SEO eğitimi 4 haftalık süreçte gerçekleşen online bir eğitimdir. Firmalarını profesyonel stratejiler ile üst sıralara taşımak isteyen, ya da bu bağlamda hizmet sunmayı planlayan kişilerin, ömür boyu erişim imkânı bulunan bu eğitim ile SEO’nun temel yapı taşlarına hakim olması mümkündür. Kurumsal firma kimliğini desteklemek açısından SEO’yu önemli ve gerekli kılan unsurlar aşağıda verildiği gibidir.

Neden TepeSEO’nun SEO Eğitimi?

· Marka Bilinirliği

İlgi çekici ve profesyonel bir şekilde hazırlanmış olan firma web sitesinin, SEO aracılığı ile üst sıralara taşınması, firma kurumsal kimliğinin desteklenmesi açısından avantajlıdır.

· Arama Motoru Optimizasyonu

Arama motoru optimizasyonu sağlayarak sitenin üst sıralara gelmesi, SEO ile mümkündür. Sıralama yükseltmek ise hem organik trafiği arttıran hem de tanınırlık hacmini yükselten bir durumdur.

· Satış Arttırma

Yukarıda da dile getirilmiş olunduğu üzere, internet üzerinde yer alan bir firmanın satış hacmini arttırabilmesi, web sitesinin Google sıralamalarında nerede yer aldığı ile doğrudan bağlantılıdır. Satış hacmini ve dolayısı ile kâr marjını yükseltmek isteyen kişiler ya da firmaların SEO desteği almaları gereklidir. Tepe SEO ekibince sunulan SEO eğitimi ise, SEO ile ilgili temel yapı taşlarını iletiyor olması ve kendisini kanıtlamış SEO stratejisi sebebi ile, bu konuda büyük avantaj elde edilmesini mümkün kılmaktadır.