Terapiye Başlamak Neden Zor?

İnsanların değer yargılarının değişim göstermesi, kendisine verdiği değeri de değiştirebilmektedir. Öncelikle kendisini tanıması gereken insanların hayata atılması, kendini tanımadan başkalarını tanıması hatta hayatı tanıması anlamına da gelecektir. Terapiye başlamanın zor olması durumu da toplum baskısından endişe duymaktan kaynaklanır. Kişi psikolojik anlamda terapi almanın içeriğine karşı bir korku ve endişe yaşamaktadır. Bu durumun sonuçları ise çok daha vahim bir tabloyu ortaya çıkarır.

Terapiye Başlama Konusunda Endişe Yaşayanlar

Günümüzde terapi seanslarına başlamak için hastaneye ya da terapi merkezlerine gitmek istemeyenler için online psikolog hizmetleri internet ortamından sunuluyor. Bu görüşmeler kişileri gerçek anlamda rahatlatırken, içsel duygu ve düşüncelerini yabancı ve tarafsız bir uzmanla paylaşmalarını sağlıyor. Bazen yaptığımız tüm davranışların bizler için doğru olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kalırız. Bu durum hayatımızı tekdüze ve yanlışlarımızla yaşamamıza sebep olur.

Oysa online olarak terapi seansları edindiğimizde yaşamış olduğumuz durumda bizlerin yaptığı yanlışların neler olduğunu öğrenme imkanımız vardır. Olaya tarafsız gözle bakan terapistimiz bize daha özel içeriklerle detaylar verecektir. Bu nedenle sorunlarımızla kendi kendimize başa çıkmaya çalışmak yerine yabancı bir kişiden, bu konuda eğitim almış olan bir psikologdan destek almak her zaman için daha yararlı olacaktır.

Terapi Almak Kişiyi Rahatlatır Mı?

Terapi alma durumunu bir paylaşım yapma olarak düşünebiliriz. Hayatımız içinde yaşadığımız her durumu paylaşmamız oldukça zor olacaktır. Hatta son dönemlerde konuşacak bir kişi bulmakta bile zorlandığımız bir gerçeği ifade ediyor. Bu duruma farklı bir bakış açısıyla yaklaştığımızda ise konuştuğumuz kişilerin bizlerin sıkıntısını sormak yerine kendini anlatması da bizi yalnızlığa itiyor olması da sıkıntı veren bir durumu oluşturuyor. Buna rağmen online terapi hizmetlerinde bizlerin sağlığı yararına çalışmalar yapılıyor. Konuşamadığımız, içimize attığımız, kendimizi güçsüz hissettiğimiz konularda terapi almak kişiyi oldukça rahatlatıyor. Terapiyi online almak kişinin daha rahat etmesini sağlıyor. Terapi merkezlerinde birçok kişiyle birlikte aynı salonda beklemek yerine online ve canlı görüşmeler yaparak terapi almak çok daha kolay oluyor.

Online Terapi Seanslarına Katılmak Bizlere Ne Sağlar?

Yaşantımız içinde hepimizi dibe vurduran konular vardır.

Bu konular;

Aşk,

İş,

Okul,

Aile hayatı,

Ölüm,

Sakatlık,

Özlemgibi konulardır.

Bu konular bizim yaşam tarzımızı olumsuz olarak etkilemeye başladığında ise büyük sıkıntılar yaşarız. Bu sorunlarla başa çıkamamak kişinin yaşam enerjisini, hayata bakışını ve yaşama gücünü ortadan kaldırabilir. Bu nedenle terapi seanslarına ihtiyaç duyulur. Ancak çoğu kişi terapi merkezlerini ziyaret etme konusunda her zaman endişelidir. Online terapi seanslarında ise kendi duygu ve düşüncelerini paylaşabilmesi için daha özel bir ortam bulunur. Kimse onun bir terapi merkezine gittiğini bilmeyecektir. Bu durum kişilerin toplum baskısı yaşamasından kurtulmasını sağlar.

Online Terapi Seanslarına Katılmak

Online terapiye genel anlamda her insanın ihtiyacı vardır. Ancak bazı insanlar yaşamış oldukları problemi daha geç dışarı vurmaya başlar. Bazı kişiler ise hassas bir bilinçaltına sahiptir, öyle bir yapıları vardır ki sanki bir kristal gibidir ve dokunsan onu kaybedecekmişsin gibi bir yapıları vardır. Online terapi seansları da bu anlamda şekillenir. Rahatlamak, hayata bakış açısını değiştirmek, mutlu olacak bir sebep bulabilmek ve yaşam enerjisine sahip olmak için online terapi seanslarından destek alabilirsiniz.

Online psikolog hakkında detaylı bilgi için: https://www.bipsikolog.com/