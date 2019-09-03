Tesettür Elbisede Vazgeçilmez 3 Model

Tesettür elbiselerin rahat ve kombinlenebilir ürünler olması, sıklıkla tercih edilmelerinin diğer sebepleri arasındadır. Tek parça giyilen kıyafetler olmaları ise ayakkabı ve eşarp uyumunu yakalamada kolaylık sağlıyor. Biz de bu yazımızda tesettür elbise modasının vazgeçilmez 3 parçasını listeledik.

https://www.pazarium.com.tr/tesettur-elbise

Günlük Elbise

Günlük tesettür elbise modelleri; tek tip giyilen ve içerisinde rahat hissedebileceğiniz, günlük hayatınızdaki kurtarıcı parçalar arasındadır. Modeli ve rengi fark etmeksizin her aksesuarla uyum sağlayabilmeleri açısından en çok tercih edilen ürünlerdendir. Yazın kavuran sıcaklıklarında şifon ve kot elbiseler tercih edilirken kışın ise triko ve kalın kumaşlı tesettür elbise modelleri kullanılmaktadır. Salaş ve bol kesimiyle konforlu bir kullanım sağlayan, vücut hatlarını kapatan bu modeller; tesettür giyimi benimseyen kadınların dolabında bulunması gereken parçalardandır.

Abiye Elbise

Son yıllarda düğün, nişan, davet gibi özel günler için tasarlanan tesettür abiye elbiseler sayesinde ortamına uygun olarak giyinmek tesettürü benimseyen kadınlar için artık çok daha kolay. Çeşitli tasarım ve renk yelpazesi sunan seçenekleriyle tarzınıza uygun modelleri seçip zarif ve şık bir görünüş yakalayabilirsiniz. Dantel, payet, şifon ve benzeri kumaşlarla tasarlanan tesettür abiyeler sayesinde özel etkinlikleriniz için göz alıcı kombinler yapabilirsiniz.

https://www.pazarium.com.tr/tesettur-abiye-elbise

Salopet & Jile Elbise

Bol ve boydan kesimi ile fiziksel konforu yakalayabileceğiniz tesettür salopet ve jile elbiseleri, çeşitli tasarım ve renk seçenekleri sayesinde tesettürü benimseyen kadınların ilgisini çekmeye devam ediyor. Kot, keten, pilise gibi kumaşlarla üretilen bu modeller ister spor ister klasik kıyafetlerinize uygun olarak kombinleyebileceğiniz parçalardır. Kullanışlı yapıları ve zarif tasarımlarıyla salopet ve jile modelleri sayesinde rahat ve şık bir görünüş elde edebilirsiniz.