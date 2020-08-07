Tesettür Elbiselerde Yaz Trendleri

Her sezon istisnasız şekilde yaz trendlerini şekillendiren elbiseler, bu sezon yine kıyafet tercihlerinizi gözden geçirmenizi sağlayacak birbirinden güzel modellerle karşınızda! Bazıları geçmiş sezonlardan ilham alan veya zamansız detaylardan oluşan bazıları sportif ya da feminen stile hitap eden pek çok model, bu yaz favoriniz olmayı bekliyor! Siz de nasıl bir tesettür elbise alacağınıza henüz karar veremediyseniz, bu yazımızda incelediğimiz trendler size yardımcı olacak!

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Dikkat Çekici Şıklık: Balon Kol Elbiseler

Üst giyim ürünlerine hem feminen hem de romantik bir hava katan balon kol trendi, bu yaz tesettür elbiseler eşliğinde kombinlerinizi süsleyen detaylardan biri olacak. Kadınların kıyafet tercihleri dikkate alınarak bol ve dar kalıplı seçeneklerle üretilen, tek renkli ya da çiçek motifleri ve etnik desenlerle hareketlendirilmiş modelleri bulunan balon kol tesettür elbiseleri siz de keşfetmeye hazır olun! Tek başlarına size dikkat çekici bir şıklık kazandıracak bu modeller sayesinde feminen tarzı güncel trendlerle birleştirmenin keyfini çıkarabilirsiniz!

Pötikare Elbiselerle Sportif Bir Stil

Giyim ürünlerinde sportif tercihlerde bulunanlar, bu yaz elbise trendine pötikareli modellerle dahil olabilirler! Canlı renkleriyle her yaz kombinlerde yer bulmayı başaran pötikare desenlerinin uygulandığı önden düğmeli modellerden etek ucu fırfırlı tasarımlara kadar pek çok elbise, yazın enerjisini en iyi şekilde yansıtacak seçeneklerden… Sandalet, babet ve dolgu topuklu ayakkabılarla sportif stil çizginizi destekleyecek pötikare tesettür elbise modelleriyle siz de bu yaz tarzınızdan ödün vermeden trendlere uyum sağlayabilirsiniz.

Pratik ve Rahat Önü Düğmeli Modeller

Her sene olduğu gibi bu sene de geçen senenin izlerini bulmak mümkün. Örneğin önceki sezondan bu yaza taşınan trendlerden biri de önü düğmeli elbiseler! Harika bir hareket özgürlüğü sağlayan salaş tasarımları, kolayca giyilip çıkarılabilmeye fırsat sunan pratiklikleri ve serinletici etkileriyle önü düğmeli tesettür elbiseler; âşık olacağınız modellerden… Eğer sizin de yaz kıyafetlerinden en büyük beklentiniz rahatlıksa ama şıklığı da göz ardı etmek istemiyorsanız, önü düğmeli tesettür elbise modellerini mutlaka denemelisiniz!

Minimal Tarz Sevenlere Dikey Çizgili Tasarımlar

Yazın cıvıl cıvıl havasına minimal tarzla dahil olmak istiyorsanız, sizin için mükemmel bir çözümümüz var: dikey çizgili elbiseler! Üzerinde hiçbir detay barındırmayan, canlılığını ve hareketliliğini dikey çizgilerle ifade eden ince dikey çizgili tesettür elbiseleri; sağladıkları kusursuz konfor sayesinde giymekten bıkmayacaksınız… Özellikle salaş tasarımlarının küçük bir kemer yardımıyla toplanmasıyla daha kullanışlı, rahat ve feminen hale getirilebildiği bu modelleri; topukludan babete kadar pek çok ayakkabı çeşidiyle kolayca tamamlayabilirsiniz!

Siz de yazın keyfi elbiselerle çıkar diye düşünenlerdenseniz, her stile ve her bedene uygun ürün koleksiyonuyla öne çıkan Pazarium’un tesettür elbise modellerinegöz atabilirsiniz! Yaz trendlerinin en güzel örneklerinden oluşturduğu elbise tasarımlarını bulabileceğiniz Pazarium koleksiyonuyla yazın enerjisini şıklığınıza yansıtabilirsiniz!