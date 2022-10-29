TOGG açılış töreni ne zaman, saat kaçta?

Türkiye’nin küresel teknoloji markası olma ve mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturma hedefiyle yola çıkan TOGG’un Bursa’nın Gemlik ilçesinde 1.2 milyon metrekare üzerine kurulu tesisi bugün açılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek açılış töreninin saat 18.00 itibariyle başlaması bekleniyor.

TÜRKİYE’NİN OTOMOBİLİ TOGG EZBERLERİ BOZMAYA GELİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın Bursa’da yapacağı açılışın ardından seri üretimine başlanacak Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG için Gemlik ilçesindeki dev fabrikada hazırlıklar tamamlandı. Yılda 80 bin otomobilin banttan indirilmesi hedeflenen 1.2 milyon metrekare üzerine kurulu dev tesiste yapılan son hazırlıklar ile tamamlanan bağlantı yolları havadan drone ile görüntülendi.

2019 yılında Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu, TOBB koordinasyonunda, Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding grubu ortaklığı ile adımı atılan, 18 Temmuz 2020’de de temeli atılan Gemlik TOGG Fabrikası’nda sona gelindi. Fabrikanın açılmasının ardından hizmete girecek yollarla birlikte bölgede ulaşım rahatlayacak.

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Mudanya-Gemlik arasındaki ulaşım standardını yükseltecek karayolu yatırımları çerçevesinde; 4,84 kilometre uzunluğunda yeni yol yapıldı. Ayrıca yol çerçevesinde 1 adet köprülü kavşak, 1 adet hemzemin kavşak ve 3 adet köprü bulunuyor. Yarın açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı Gemlik fabrikasının tamamlanan yol ve kavşakları da TOGG’un piyasaya çıkmasını bekliyor.

80 BİN ADET ÜRETİLECEK

Boyahanesinden kaynak ve montaja, tesisat ve batarya üretim hattına kadar son teknoloji robot ve tamamen yerli yazılımlar kullanılarak ilk yıl 80 bin adet üretilmesi hedeflenen TOGG’un CSUV modeli emsalleri göz önüne alındığında tüm ezberleri bozacak.

Bataryaları da Gemlik fabrikasında üretilecek CSUV modelin 81 ilde yaklaşık 800 ayrı noktada kurulan yüksek hızlı şarj özelliği olan trugolarda 25 dakika gibi bir sürede şarj olup yüzde 80’lik dolumla 500 kilometreden fazla yol gitmesi hedefleniyor.

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Endüstri 4.0’a yönelik akıllı sistemlerin kullanıldığı otomobil sadece elektrikli bir otomobilden ziyade otonom sürüş özellikleri uzaktan kontrol özellikleriyle akıllı bir otomobil olarak satılacak. 200 ve 400 beygir 2 farklı güç sunacak olan CSUV TOGG’lar seçime göre 0 dan 100 kilometreye 7.6 ve 4.8 saniye gibi sürelerde ulaşacaklar. TOGG’un hayatı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu vurgulayan logosu gibi renklerinin de bir anlamı olacak.

Her renge Türkiye ile ilgili bir isim verilen TOGG’da kırmızı - Anadolu ateşi, mavi - Gemlik mavisi, beyaz ise Pamukkale beyazı olarak adlandırılacak. CSUV modelin C segmentli diğer kardeşleri olan sedan ve hatchback modellerin de banttan inip sertifikasyon süreçlerini tamamlamasıyla birlikte 2023 yılı mart ayında TOGG’un satışları başlayacak. TOGG Türkiye’de satışa sunulduktan sonra Avrupa’da 2024 yılının Eylül ayı içerisinde satışa sunulacak.

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Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye’ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan TOGG’un seri üretiminin gerçekleştirileceği Gemlik Fabrikası’nda karbon ayak izinin düşürülmesi de ön planda tutuluyor.

Montaj hattında akıllı robotların kullanılacağı tesis, Avrupa’nın temiz boyahanesine ev sahipliği yapacak. Uçucu organik bileşenlerin seviyesi Avrupa normlarının 7’de, Türkiye normlarının 9’da biri kadar olacak. Ayrıca tesis içerisine kurulan güneş panelleri sayesinde elde edilen elektrik enerjisinden tesislerde faydalanılacak.

29 Ekim’de açılışı yapılacak fabrikada son hazırlıklar tamamlanmış durumda. Açılışın yapılacağı alanda üzerinde TOGG’un logosunun bulunduğu uzun mavi bir çadır, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşma yapacağı alan ve seri üretimine geçilecek CSUV modelin hünerlerini sergileyeceği toprak bir alan bulunuyor.

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TOGG’UN HANGİ RENKLERİ ÜRETİLECEK?

Türkiye'nin akıllı otomobili Togg, "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan "Türkiye’nin Renkleri" ile yollarda olacak.

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, "Bir otomobilden fazlası" için yola çıkan Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV’da "Türkiye’nin Renkleri"ni kullanıcılarıyla buluşturacak.

Togg, Türkiye’nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan otomobilin dış renklerine "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini verdi.

Togg, kampüsünün de yer aldığı Gemlik’in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sularını, Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı, Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını, Kula’nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini bugüne taşıyan gri ihtişamını, Kapadokya’nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini, Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığını, C-SUV’un dış renklerinde buluşturdu.

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Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Togg Üst Yöneticisi (CEO) M. Gürcan Karakaş, global bir marka oluştururken doğum yerinin Türkiye olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait, küresel düzeyde rekabet edecek bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle çıktığımız bu yolda, ülkemizin sahip olduğu eşsiz zenginliklerden ilham alıyoruz. Logomuzda da vurguladığımız dualite temasında olduğu gibi 'duygusal' Doğu kültürü ve 'rasyonel' Batı kültürlerinin harmanlanmasını temsil eden bir markayız. İlk akıllı cihazımızın renklerini tasarlarken de Türkiyemizden ilham aldık. 'Anadolu', 'Gemlik', 'Oltu', 'Kula', 'Kapadokya' ve 'Pamukkale' isimli renklerimizle ülkemizin sahip olduğu benzersiz güzellikleri Togg’un ilk akıllı cihazı C-SUV modeli ile kullanıcılarımızla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz."

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