TOKİ 4. etap kura tarihleri belli oldu | TOKİ 8-11 Aralık hangi illerin kura çekilişi yapılacak?

TOKİ kura çekimi üçüncü etap sona erdi. Dördücü etap kura takvimi TOKİ'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Dördüncü etap kuraları 18 Aralık'a kadar devam edecek olup TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihleri için araştırmalar sürüyor. Peki, TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte? İşte, 2022 TOKİ kura çekimi tarihleri..

TOKİ 8-11 ARALIK KURA TAKVİMİ AÇIKLANDI!

Haftalık olarak açıklanan TOKİ kura tarihlerinde yeni haftanın takvimi belli oldu. 13 ilde düzenlenecek 8 - 18 TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

8 ARALIK 2022 SAAT: 10:00 - ÇANKIRI

8 ARALIK 2022 SAAT: 10:00- AKSARAY

9 ARALIK 2022 SAAT: 10:00- KASTAMONU

9 ARALIK 2022 SAAT: 10:00- NİĞDE

10 ARALIK 2022 SAAT: 10:00- SİNOP

10 - 11 ARALIK 2022 SAAT: 10:00- KAYSERİ

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu. Aralık ayı ile beraber sıra Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan illere geldi.

REKLAM

Bu kapsamda 8 Aralık 2022 Perşembe (bugün) Aksaray ve Çankırı kura çekilişi gerçekleşiyor. Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura sonuçları online olarak öğreniliyor. Bugün Aksaray ve Çankırı için TOKİ kura çekilişi gerçekleştirildi. TOKİ kura çekiliş sonuçları https://toki.gov.tr/ adresi üzerinden görüntülenebiliyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

HANGİ İLÇELERDE KURA ÇEKİMİ YAPILMAYACAK?

Aksaray Sarıyahşi; Çankırı Yapraklı, Bayramören; Kastamonu Küre; Sinop Saraydüzü; Kayseri Akkışla, Felahiye, Özvatan; Sinop Saraydüzü; Tokat Yeşilyurt; Çorum Ortaköy, Laçin; Sivas Altınyayla ilçelerinde başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak.