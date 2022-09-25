TOKİ 250 bin konut kura çekimi ne zaman? İşte kuralı satış projeleri kura sonucu sorgulama e-Devlet ekranı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını 13 Eylül Salı günü açıkladı. TOKİ'nin yapacağı 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası ve 10 bin iş yeri için özel kontenjanların ayrıldığı bilinirken gençler, emekliler, şehit yakınları, gaziler ve engelliler bu projeden öncelikli olarak faydalanacak. 850 bin lira olan 3+1 evler için yüzde 10’a tekabül eden 85 bin 120 lira peşinat alınacak. Geri kalan Geri kalan 764 bin 880 bin lira liralık kısım aylık 3 bin 187 liralık taksitlerle 240 ay vadeyle ödenecek. Ederi 608 bin lira olan 2+1 evler için yüzde 10’a tekabül eden 60 bin 800 lira peşinat alınacak. Geri kalan 547 bin 200 liralık kısım aylık 2 bin 280 liralık taksitlerle 240 ay vadeyle ödenecek. TOKİ 2022 SOSYAL KONUT kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ sosyal konut kura çekimleri hangi tarihte başlayacak?

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TOKİ başvurusu e devlet

TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman sona erecek?

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kapsamında başvurular alınmaya devam ediyor. 31 Ekim'e kadar devam edecek olan başvuru işlemleri 28 Ekim tarihine kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

TOKİ 2022 SOSYAL KONUT kuraları ne zaman çekilecek?

Başvuruların kısa süre içerisinde 4 milyonu aştığı Sosyal Konut projesinde başvurusunu tamamlayan vatandaşlar kura çekimlerinin ne zaman hangi tarihte gerçekleştirileceği sorusuna yanıt aramaya başladı. TOKİ Sosyal Konut projesi kuraları hakkında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlamıştı. Bakan Kurum kura çekiliş tarihleri hakkında 31 Ekim'de başvuruların sona ermesi ile birlikte etaplar halinde kuraların çekilmeye başlanacağı 2023'ün ilk çeyreğinde bütün kuraları çekmeyi hedeflediklerini ifade etti.

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e devlet TOKİ konut kura çekiliş sonuçları için tıklayın

TOKİ İstanbul’da hangi ilçelerde ev yapacak?

En fazla konut İstanbul’a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 yapılacak.

TOKİ Sosyal Konut Projesi İstanbul'un; Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri ve Tuzla ilçelerinde yapılacak.

TOKİ Ankara'da nereye, hangi ilçelerde ev yapacak?

TOKİ Ankara’da nerelere yapılacak? TOKİ sosyal konut projesinin Ankara'da hangi ilçelerde yapılacağı belli oldu. Buna göre Ankara'da; Ayaş, Gölbaşı, Kahramankazan, Mamak, Etimesgut, Polatlı ve Sincan ilçelerinde TOKİ sosyal konut projesi yapılacak.

İzmir TOKİ evleri nerede yapılacak?

TOKİ sosyal konut projesinin İzmir'de hangi ilçelerde yapılacağı belli oldu. Buna göre TOKİ sosyal konut projesi İzmir'in Aliağa, Bergama, Dikili, Güzelbahçe, Kiraz, Menemen, Merkez, Seferihisar, Torbalı ve Urla ilçelerinde yapılacak.

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TOKİ Gaziantep’te nerelere yapılacak?

En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 yapılacak.

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TOKİ Bursa'da nerelere yapılacak

TOKİ sosyal konut projesinin Bursa'da hangi ilçelerde yapılacağı belli oldu. Buna göre:

TOKİ sosyal konut projesi Bursa'nın Büyükorhan, Gürsu, Harmancık, İnegöl, Karacabey, Keles, Kestel, Mustafa Kemal Paşa, Nilüfer, Orhaneli, Orhangazi, Yenişehir ilçelerinde yapılacak.

TOKİ Antalya’da nerelere yapılacak?

- SERİK

- MERKEZ

- MANAVGAT

- KAŞ

- GAZİPAŞA

- DÖŞEMEALTI

- İBRADI

TOKİ Diyarbakır 2022 nerede olacacak?

Diyarbakır'daki sosyal konutlar Bismil, Ergani, Kayapınar ve Merkez'de olacak.

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