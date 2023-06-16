Fenerbahçe'de muhteşem bir sezon geçiren takımın genç yıldızı Arda Güler'in takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Sevilen oyuncunun annesi Serap Güler, gece saat 00:57'de "Her Seçim bir vazgeçiştir" şeklinde bir tweet attı ve tweetinin sonuna ağlayan bir emoji bıraktı. Yaşanan bu hadise sonrası Fenerbahçe taraftarı ve futbolseverler ‘Arda Güler transfer mi oldu, hangi takıma gitti?’ sorularını sormaya başladı. İşte detaylar.

ARDA GÜLER FENERBAHÇE’DEN AYRILDI MI?

Arda Güler’in Fenerbahçe’den ayrıldığı iddiaları sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Fenerbahçe’nin ve Türkiye’nin genç ve en yetenekli oyuncularından Arda Güler birçok kulübün radarına girdi.

Bu sezon 35 maçta forma giyen genç yıldız, 6 gol attı ve 7 asist yaptı. Avrupa kulüplerinin de genç yıldızla yakından ilgilendiği biliniyor. Şu ana kadar Fenerbahçe camiasından ya da başka bir kulüpten Arda Güler’in transfer olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı.

ARDA GÜLER SERBEST KALMA BEDELİ NE KADAR?

Arda Güler'in serbest kalma bedeli 17.5 milyon Euro olarak belirlendi. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, dünyanın en önemli kulüplerinin radarına girdi. Ünlü futbol gazetecisi Fabrizio Romano, birçok Avrupa devinin Arda Güler'i ikna etmeye çalıştığını ve Türk oyuncunun sadece 17.5 milyon Euro'ya satın alınabileceğini belirtti.

DEV KULÜPLER ARDA'NIN PEŞİNDE

Fabrizio Romano Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Avrupa'nın en büyük yeteneklerinden biri için sadece 17,5 milyon Euro" ifadesini kullandı.

Twitter'da 15 milyondan fazla takipçi sayısı bulunan dünyaca ünlü gazeteci ve duyumcu Fabrizio Romano, Arda Güler'in dünyanın en büyük takımları tarafından takip edildiğini dile getirdi.

ANNESİNİN PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Arda Güler'in Annesi Serap Güler, geç saatte sürpriz bir paylaşım yaptı. Serap Güler, gece saat 00:57'de "Her Seçim bir vazgeçiştir" şeklinde bir tweet attı. Arda'nın annesi, tweetinin sonuna ağlayan bir emoji bıraktı. Serap Güler'in tweeti, geç saate rağmen 30 dakikada 1 milyonu aşkın görüntülenme aldı. Tweet, binlerce etkileşim de aldı. Sarı lacivertli traftarlar Arda Güler'in gitmemesi için "#BiziBırakmaArdaGüler" etiketiyle çalışma başlattı.

Bu etiketle şimdiden 150 bin tweet atıldı.

L'EQUIPE EN İYİ 10. OYUNCU OLARAK SEÇTİ

Fransa'nın önde gelen spor gazeteleri arasında yer alan L'equipe, 1 Ocak 2004'ten sonra doğan en yetenekli oyuncular listesini yayımladı. Arda Güler listenin 10 sırasında yer alıyor.











