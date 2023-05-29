Arda Güler krizi

Fenerbahçe yönetimi, Arda Güler'in yüzde 20'lik payı için Gençlerbirliği kulübüyle 2.5 milyon euro karşılığında anlaşmaya varmıştı. Bu anlaşma kapsamında başkent ekibinin altyapısından Utku Karakaya, Can Bartu Çığır, Yiğit Evin, Mahmut Ceyhun Alyurt'un da Fenerbahçe'ye transferi için 200 bin euroya anlaşmaya varılmıştı. Sarı-lacivertli yönetim, o dönem finansal fair-play kuralları gereği ancak 1.3 milyon euro ödeyebileceğini belirtmiş, kalan 1 milyon euro artı altyapıdan 4 futbolcu için 200 bin euro olmak üzere toplamda 1.2 milyon euronun ise daha sonra ödenmesi konusunda anlaşmaya varmıştı. 1.3 milyon euroyu anlaşmanın ardından peşin olarak ödeyen Fenerbahçe yönetimi kalan 1.2 milyon euroyu ise aradan geçen süreye rağmen ödemedi.





Bu sezon TFF 1. Lig'de kalmayı başaran kırmızı-siyahlı ekip yeni sezonda yeniden Süper Lig'e yükselmek için güçlü bir kadro kurmak istiyor ve sarı-lacivertli yönetimden kalan 1.2 milyon euronun ödenmesini bekliyor.





Görüşmeler sonuçsuz kaldı





Gençlerbirliği yönetimi, kalan paranın ödenmesi için Fenerbahçe ile birkaç kez görüşmesine rağmen sonuç alamadı. Başkent ekibinin Başkanı Niyazi Akdaş'ın bireysel temasları da sonuçsuz kaldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile İstanbul'da bir görüşme yaptı ancak bir sonuç çıkmadı.





Gençlerbirliği kalan paranın ödenmemesi nedeniyle altyapıdan 4 futbolcuyu Fenerbahçe'ye göndermek istemedi. Ancak sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği altyapısından kadrosuna katmak istediği 4 genç futbolcunun ailesinden imza aldığı için transferinde bir sorun çıkmayacak ve önümüzdeki sezon Fenerbahçe'nin altyapısına katılacak. Bu futbolculardan Mahmut Ceyhun Alyurt ve Yiğit Evin kendi alt yaş kategorilerinde gol kralı oldular.





Gözler 1500 dakika maddesinde





Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler'in sözleşmesinde '1500 dakikayı dolduramazsa 5 milyon euroya serbest kalır' maddesi yer alıyordu. Oynadığı son 3 maçta da 90 dakika sahada kalan genç futbolcu bu sezon toplamda 1306 dakika oynadı. Arda Güler, sarı-lacivertli takımın kalan 3 maçında da 90 dakika sahada kalırsa 1500 dakikayı aşıyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un da performansından memnun olduğu 18 yaşındaki yıldıza kalan 3 maçta da ilk 11'de forma vereceği öğrenildi.





Arda Güler'in ailesi, '1500 dakika oynamazsa 5 milyon euroya serbest kalır' maddesinin kendileri için bir önemi olmadığını belirterek, 1500 dakikayı doldurmasa dahi bu maddenin devreye girmeyeceğini kaydetti. Fenerbahçe yönetimi, Arda Güler ile yeni sözleşme imzalayacak ve serbest kalma maddesi yer almayacak.











