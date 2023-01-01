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Transfer sezonu ne zaman bitiyor, hangi gün, saat kaçta?

'Transfer sezonu ne zaman bitecek, hangi gün?, Yaz transfer sezonu kapandı mı?' sorusunun cevabı binlerce futbolsever tarafından sorgulanıyor. 2023-2024 sezonu hazırlıkları hem dört büyüklerde hem de diğer takımlarda hız kesmeden devam ediyor. Kulüpler transfer sezonunun bitimine 10 gün kala kadro yapılanmasını tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Futbol tutkunları önemli transfer gelişmelerini yakından takip ederken yaz transfer sezonunun da ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki transfer sezonu ne zaman bitecek, hangi gün? İşte 2023 yaz transfer sezonu bitiş tarihi.

09:56 . 15/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR? | 2023 Yaz transfer sezonu ne zaman bitecek?

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR? | 2023 Yaz transfer sezonu ne zaman bitecek?

Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig’de kulüplerin transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yaz boyunca sürecek transfer sezonunda takımlar kadrolarını güçlendirerek lige en iyi şekilde başlamaya çalışacak. Son şampiyon Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın transfer gelişmeleri futbolseverler tarafından yakında takip edilirken transfer sezonunun ne zaman tamamlanacağı da merak konusu. Peki transfer sezonu ne zaman bitecek? İşte detaylar.

2023 YAZ TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2023-2024 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi.

Buna göre; Birinci transfer ve tescil dönemi
26 Haziran'da başlayıp, 15 Eylül saat 23.59'
da sona erecek.

SPOR TOTO SÜPER LİG VE 1. LİG BAŞLANGIÇ TARİHLERİ

Yeni sezonda liglerin başlangıç tarihi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayınlandı. Buna göre Süper Lig 2023-2024 sezonu ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

2023-2023 SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.

2023-2024 SEZONU DERBİLERİ NE ZAMAN?

5’inci hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

9’uncu hafta: Galatasaray – Beşiktaş

11’inci hafta: Fenerbahçe – Trabzonspor

15’inci hafta Beşiktaş - Fenerbahçe

18’inci hafta Fenerbahçe – Galatasaray

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


#transfer sezonu
#yaz transfer dönemi
#Spor Toto Süper Lig
#1. Lig
27 dakika önce
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Transfer sezonu ne zaman bitiyor, hangi gün, saat kaçta?