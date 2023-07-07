TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR? | 2023 Yaz transfer sezonu ne zaman bitecek?

Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig’de kulüplerin transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yaz boyunca sürecek transfer sezonunda takımlar kadrolarını güçlendirerek lige en iyi şekilde başlamaya çalışacak. Son şampiyon Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın transfer gelişmeleri futbolseverler tarafından yakında takip edilirken transfer sezonunun ne zaman tamamlanacağı da merak konusu. Peki transfer sezonu ne zaman bitecek? İşte detaylar.

2023 YAZ TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2023-2024 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi.

Buna göre; Birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başlayıp, 15 Eylül'de sona erecek.

SPOR TOTO SÜPER LİG VE 1. LİG BAŞLANGIÇ TARİHLERİ

Yeni sezonda liglerin başlangıç tarihi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayınlandı. Buna göre Süper Lig 2023-2024 sezonu ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

2023-2023 SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.

2023-2024 SÜPER LİG FİKSTÜRÜ NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Süper Lig’de yeni sezonun fikstürü henüz çekilmedi. Yeni sezon fikstür çekimi ve sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar önümüzdeki günlerde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından önümüzdeki günlerde ilan edilecek.







