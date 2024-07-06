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TRT 1 frekans ve uydu ayarlama nasıl yapılır? Sinyal yok sorunu nasıl çözülür? TRT 1 frekans bilgisi ve uydu ayarı

TRT 1 frekans ayarları çeyrek final maçları öncesinde yakından takip ediliyor. EURO 2024 heyecanı TRT 1 ekranından izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final heyecanı 5-6 Temmuz tarihlerinde TRT 1 ekranında yaşanacak. Maç esnasında yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek isteyen futbolseverler, TRT 1 frekans ayarlarını güncelliyor. TRT 1 frekans ayarlama işlemleri ayarlar ya da kurulum menüsünden basitçe değiştirilebiliyor. Peki, TRT 1 frekans ayarları nasıl yapılır, sinyal yok sorunu nasıl çözülür?

11:27 - 6/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
TRT1 frekans bilgileri
TRT1 frekans bilgileri

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Avrupa Şampiyonası karşılaşmalarını canlı ve kesintisiz takip etmek isteyen futbolseverler, çeyrek final maçları öncesinde güncel frekans ayarlarını yapmaya çalışıyor. TRT 1 şifreli kanal nasıl açılır? TRT 1 EURO 2024 maç frekansı nasıl ayarlanır? TRT frekans ayarı yapma...

TRT 1 GÜNCEL FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

TRT 1 ekranlarından EURO 2024 maçlarını canlı takip edebilmek için kumanda üzerinden frekans güncelleme işleminin yapılması gerekmektedir. Ayarlar, kanal ayarları ve manuel ayarlama bölümünden aşağıdaki güncel frekansı girerek karşılaşmaları takip edebilirsiniz.

UYDU: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC: 3/4

Frekans ayarı yaptıktan sonra sinyal yok hatası alan kullanıcılar ise ayrı bir yol izlemelidir. TV’de yer alan gelişmiş ayarlar kısmına gelen kullanıcılar, kanal ayarlama ekranına giriş yaparak manuel ayarlama seçeneğine gitmelidir.

Ardından ekran üzerinde bulunan Transponder ekranına gelen kullanıcılar, TRT tarafında bulunan yeni frekans bilgilerini 11794/V/30000 olarak değiştirerek bu işlemin ardından güncelleştir seçeneğini tıklanarak tamamlandı ekranına giriş yapın. Yeni frekans bilgileri girildikten sonra sinyal gücü artacağından EURO 2024 maçları kesintisiz olarak takip edilebilir.

TRT 1 ŞİFRESİ NASIL KALDIRILIR?

Kullanıcılar alternatif olarak ayarlar veya kurulum menüsüne giriş yaparak tek kanal arama menüsüne girmelidir. Uydu alanına “ Türksat 42° E" ve Türksat Ankara Paket” seçerek şebekede ara kısmını açık duruma getirin.

TRT 1 Frekans güncellemesini manuel olarak yapmak için Biss Key veya TP Eklemelisiniz.

Kumandanızın menü tuşuna basarak televizyonun ayarlarına giriş yapın ardından Menüden ‘Transporder ya da Transporder Ekle’ seçeneğini bulun. Bu seçenek genellikle ayarlar veya kanal ayarları bölümünde yer alır.

Transporder Ekle seçeneğine girdikten sonra, kumandanızdan mavi tuşa basarak TP ekleme ekranına gidin. Yukarıda bulunan güncel frekans bilgilerini girdikten sonra “Okey” tuşuna basarak frekansı kaydedin.

Menüzden çıkarak kanal ekranına gelmek için “ Exit” tuşuna basın yeni eklenen kanallar genellikle kanal listesinin sonunda bulunmaktadır.

Kanal listeisnin sonuna giderek TRT 1 HD’yi bulun bu ayarları tamamladıktan sonra EURO 2024 maçları uydu üzerinden canlı olarak takip edilebilir.

HOLLANDA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında yarın Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada son 8 takım arasına kalan Türkiye, Hollanda'yı da geçerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor.

Başkentte yer alan Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki maç, saat 22.00'de başlayacak.

Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.



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2 saat önce
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