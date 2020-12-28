TSE Danışmanlık | Kurumsal SGK ve İŞKUR Danışmanlık

Firmamız SGK, İŞKUR, KOSGEB, ÇSGB (Yabancı Çalışma İzni) vb. kurumların firmalara sunmuş olduğu tüm TEŞVİK ve HİBE programlarını firmanız adına takip eder ve firmanıza bu kurumların teşvik kazanımlarını sağlar. Alanında uzman eski kurum personellerinden oluşan ekibi sayesinde firmanızın hakketmiş olduğu tüm hakları güncel dönemde yada geçmişe dönük olarak devletten iadesini sağlamaktadır.

Firmamızın sahada aktif 8 araç ve 12 İş Geliştirme Uzmanı ile ÜCRETSİZ olarak firmanıza ziyarette bulunur ve size en uygun teşvikleri yine ÜCRETSİZ olarak analiz edip rapor halinde sunar. Ziyaretimiz sırasında hem firmanızı tanıma hem firmamızı tanıtma hem de devlet kurumları nezdinde geçmişe dönük yada güncel döneme ait firmanız adına alabileceğimiz teşvikleri tespit etme olanağı bulup, sektörel anlamda değerli referanslarımızdan bahsedip dilerseniz diyaloğa geçmenizi sağlayabiliriz.

Danışmanlık hizmet alanlarımız ;

· Kurumsal SGK Danışmanlık

· SGK Teşvikleri Danışmanlık ve Uygulama Hizmetleri

· İŞKUR Danışmanlık

· İşbaşı Eğitim Programı (İEP)

· Uygulamalı Eğitim Programı (UEP)

· Geriye Dönük SGK Teşvik Kazanımları

· Yabancı Çalışma İzni

· KOSGEB ve Hibe Danışmanlık

KURUMSAL SGK DANIŞMANLIK ve SGK TEŞVİKLERİ UYGULAMA HİZMETLERİ

İşçi çalıştıran her firma ve işletme bulunduğu ülkenin yasal zorunluluklarına uymak zorundadır. Elbette bu yasal prosedüre uygun hareket edebilmek için SGK danışmanlığı çerçevesinde hizmetlere ihtiyaç bulunduğu açıktır. Bu noktada kurumsal SGK danışmanlık hizmetleri konusunda uzun yıllara dayalı bilgi birikimi ve tecrübeye sahip firmamızın çalışmalarından azami oranda faydalanabilirsiniz. Zira oldukça ağır kanuni cezaların söz konusu olduğu bu alanda doğru adımları atmak son derece önem taşımaktadır. 5510 sayılı kanun çerçevesinde şekillenen işçi ve işveren hakları ile bunların uygulanması ve takibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kontrolünde hayata geçirilmektedir.

Sektörde ki daralmadan dolayı firmaların kar marjları düşmekte ve bu süreci değiştirmek için gelir kalemlerinin arttırılması ve giderler kalemlerinin azaltılması gerekmektedir. Gider bütçesinin büyük bir bölümünü personel maliyetleri oluştururken TSE DANIŞMANLIK olarak personellerinizin SGK giderlerini gelişmiş yazılımımız ve tecrübeli ekibimizle inceleme yaparak hem cari hem de geçmiş dönem SGK teşvikleri için kayıpsız faydalanmanızı sağlamaktayız.

İstihdam teşviklerinin yüksek getirisine karşın işverenler, takip ve hesaplama zorluğu ve daha önemlisi, hatalı bir işlem yapılması durumunda işverene kesilen idari para cezaları sebebiyle bu teşvik haklarından mahrum kalmaktalar. İşe yeni giren ve çıkan personeller, personelin çalıştığı gün sayısı, prim tutarı, yaşı, cinsiyeti, emeklilik durumu, firma çalışan sayısı ortalaması gibi birçok dinamik faktör teşvik hesaplamalarında etkili olduğu için profesyonel bir el tarafından yapılmayan bu işlemler sıklıkla hatalı yapılmakta ve bunun sonucunda cezalarla karşı karşıya kalınmaktadır. TSE DANIŞMANLIK, uzun yıllardır iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında faaliyette bulunan paydaşlarının sosyal güvenlik alanında edinmiş olduğu tecrübeleri doğrultusunda firmaların istihdam teşviklerinden hatasız ve en verimli şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Başka bir şirketle çalışıyorsanız ve şirketin size raporladığı teşvik hesaplamasında eksik bulursak bulduğumuz tutarı geriye dönük olarak SGK’dan alıp ÜCRETSİZ olarak size iade ediyoruz, Eğer çalıştığınız firmadan eksik bulamazsak cari dönemde 3 ay boyunca ücret almıyoruz.