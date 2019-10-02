Tüp Bebek nedir? Hangi durumlarda Tüp Bebek yapılmalıdır? Hanği durumlar Tüp Bebel yapılmasına engeldir?

Kısacası, yumurta ve spermin dış ortamda döllenip gelişmesi sağlanır ve takip edilir. Uygun günde ise dış ortamda döllenen embriyo anne adayının rahmine transfer edilir.

https://sevtaphamdemir.com/ankara-tup-bebek/

Yaş riskiniz var ise, 35-40 yaş arası bebek sahibi olmak isteyen çiftler 6 ay geçmesine rağmen gebelik elde edemiyorlarsa mutlaka bir tüp bebek uzmanına başvurmalıdır.

Tüpleri tıkalı veya enfeksiyon ya da dış gebelik geçirmiş olup tüpleri alınmış olan hastalar tüp bebek uzmanına başvurmalıdır.

Endometriozisi olan anne olmak isteyen hasta grubu tüp bebek uzmanına başvurmalıdır.

Yumurtalarının çatlamasını seçmekte problem yaşayan hastalar, polikistik hasta grubu bebek sahibi olmak istediklerinde tüp bebek uzmanına başvurmalıdır.

Evlilikleri itibari ile korunmasız 6 ay- 1 sene geçmesine rağmen gebelik elde edemeyen çiftler tüp bebek uzmanına başvurmalıdır.

https://sevtaphamdemir.com/tup-bebek-tedavisi/

Erkekte yapılan spermiyogram sonucunda sperm sayısı, ileri hareketli sperm sayısı azlığı ve şekil bozukluğu olan hastalar tüp bebek uzmanına başvurmalıdır.

Vajinismus nedeni ile cinsel aktivitede bulunmakta zorlanan tedavi görmesine rağmen tam bir cinsel birliktelik yaşayamadığını düşünen ancak bebek isteği olan çiftler tüp bebek uzmanına başvurmalıdır.

Erkekte azospermi bulunması durumunda çift tüp bebek uzmanına başvurmalıdır.

Geçirmiş olduğu hastalıklar nedeni ile sperm üretiminde sıkıntı yaşayan erkek hastalar tüp bebek uzmanına başvurmalıdır.

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İnmemiş testise sahip olan erkekler tüp bebek tedavisi için uzmanına başvurmalıdır.

Sperm kanalları tıkalı olan erkekler tüp bebek uzmanına başvurmalıdır.

Çiftlerden kanser tedavisi görmek zorunda olan kemoterapi veya radyoterapi görecek olan birisi olduğunda bebek isteklerine göre tedavi öncesi sperm veya yumurta dondurma işlemleri için tedavi sonrası bebek sahibi olabilmek adına tüp bebek uzmanına başvurmalıdır.

Çiftlerden birinde genetik problem rastlanması durumunda tüp bebek uzmanına başvurmalıdır.

Tekrarlayan gebelik kayıpları olan hastalarda genetik embriyo araştırması ve genetik embriyo transferi için tüp bebek uzmanına başvurmalıdırlar.

Bağışıklık sistemini ilgilendiren problemleri olan çiftler tüp bebek uzmanına başvurmalıdır

Follukul takibi veya aşılama ile gebelik elde edemeyen çiftler tüp bebek uzmanına başvurmalıdır.

Menopoz kadınlara tüp bebek uygulanamaz.

Testislerde dahi sperm bulunamayan tesa tese yapılıp sperm çıkmadığı kanıtlanan hastalarda tüp bebek uygulanamaz.

Kadınlarda yumurtalık yetersizliği gibi durumlarda var olan yumurta sayısının uygun olmaması durumunda tüp bebek uygulanamaz.

Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç, Ankara’da tüp bebek tedavisinde deneyimlerini çocuk sahibi olmak isteyen bütün yurttaşlarımızla paylaşıyor.