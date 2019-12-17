Tüp Bebek Tedavisi Gelişmeler ve Yenilikler

Kısırlık çiftin çocuk istemesi ve korunmasız düzenli ilişkisine rağmen 1 yıl süre ile gebe kalamama durumudur. Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerde kısırlığın tanısı ve kısırlığa neden olan etkenlerin araştırılması ile işe başlanır. Tüp bebek tedavisi bir plan ve algoritma dahilinde yapılır.

Gebelik yumurta ve spermin döllenmesiyle başlar. Tek hücreli zigottan çok hücreli bir organizmanın gelişmesi programlanmış bir dizi olayların sonucudur. Bu süreçte gelişebilecek herhangi bir hata, eksiklik ya da bozulma kısırlığa neden olabilir.

Op. Dr. Funda Yazıcı Erol infertilitenin kadın, erkek ya da her ikisine ait nedenlerle ortaya çıkabileceğini belirterek tüp bebek tedavisi ve yeni gelişmeler hakkında bilgi verdi.

İnfertilite sorunu olmayan normal bir çiftte düzenli ilişki ile ilk bir ayda kadının gebe kalma ihtimali yaklaşık %15 kadardır. Doğum kontrol yöntemlerini kullanmayan ve düzenli ilişkide bulunan çiftlerde %57'si ilk üç ayda, %72'si ilk 6 ay içinde, %85'i ilk 1 yıl ve %93'ünde ise 2 yılın sonunda gebelik oluşabilmektedir. Yaklaşık %7-15 'inde ise açıklanamayan nedenlerle gebe kalma süresi daha uzamakta ya da gebelik olmamaktadır.

Kısırlık tedavisinde günümüzde uygulanan ileri yöntemlerden biri tüp bebektir (IVF). Dünyada ilk doğumla sonuçlanan tüp bebek uygulaması 1978 yılında gerçekleşmiş olup Patrick Steptoe ve Robert Edwards tarafından İngiltere'nin Oldham şehrinde yapıldı. Bu şekilde Louise Brown isimli bebek doğdu. Bu olay tüp bebek tedavisinde yaşanacak gelişmeler için bir başlangıçtı. Sonraki yıllarda tüp bebek tedavisinde oldukça çok yol katedildi.

Tüp bebek tedavisi her başvuran çifte uygulanmaz. Tüp bebek tedavisi için;

· Kadında yumurtalık rezervinin az olması

· Hormonal bazı hastalıklarının bulunması

· Tüplerde tıkanıklık olması

· Endometriozis durumu olması

· Erkekte sperm sayısında azalma

· Açıklanamayan infertilite durumu olması

Günümüzde yeni teknolojik gelişmelere paralel olarak tüp bebek yöntemi uygulamaları için anneden alınan yumurtalar dondurularak saklanabilmektedir. Bu yöntem yumurta donurma olarak ifade edilir. Dondurulmuş yumurtalar istenildiği takdirde sonraki yıllarda kullanılarak çocuk sahibi olunabilmektedir.

Genetik geçişli bir hastalık durumunda bunun çocuklara geçmemesi için tüp bebek yöntemi ile oluşan embriyolara Preimplantasyon Genetik Tanı (PGD) yöntemi uygulanır. Preimplantasyon Genetik Tanı ile sağlıklı olan embriyo seçilerek transfer edilebilir. Bu şekilde hastalıklı gene sahip embriyodan gebelik oluşması önlenmiş olur.

Ülkemizde tüp bebek tedavisi yapılabilmesi için resmi olarak evli olmak şartı aranır. Yumurta bağışı, sperm bağışı, cinsiyet tercihi, taşıyıcı annelik ülkemizde yasal değildir.

Tüp bebek tedavisinden önce çiftler detaylı olarak değerlendirilir. Tüp bebek tedavisinde kadında yumurtaların gelişimini sağlayan bazı ilaçlar kullanılır. Yumurtalar belirli bir olgunluğa ulaşınca yumurta toplama işlemi uygulanır. Yumurta toplama işlemi (OPU), anestezi altında, ultrasonografi eşliğinde vajinal yoldan geçilerek ince bir iğne ile uygulanır. Yumurtaların içinde bulunduğu kesecikler aspire edilerek yumurta toplama işlemi sonlandırılır. Daha sonra toplanan yumurtalar ile eşten alınan spermler laboratuar ortamında döllendirilir. Sonrasında gelişen embriyo ince bir kanül ile rahmin içine transfer edilir. Bu aşamada gebeliğin devam edebilmesi için destek amaçlı bazı ilaçlar kullanılır. Embriyo transferinden 12 gün sonra kanda hamilelik testi yapılarak gebelik süreci takip edilir.

Her medikal işlemde olduğu gibi tüp bebek tedavisinde de bazı komplikasyonlar olabilir. Bunlar enfeksiyon, kanama, Overyan Hiperstimülasyon Sendromu (OHSS) gibi durumlardır. Tedavinin başarısı açısından tüp bebek uygulamaları bu konuda uzman hekimlerce yapılır.

Tüp Bebek Tedavisi İçin Anne ve Baba Yaşı

Kadınlarda 35 yaşından sonra yumurtalıklarda yumurta sayısı azalır. Tüp bebek başarısı da bu bağlamda yaşla birlikte azalmaktadır. Zamanla adet dönemleri arasındaki yumurtlama düzeni ve yumurta kalitesi bozulmaya başlar. Yumurta kalitesinin yanı sıra kromozomal hastalıklarında görülme sıklığı yaşla birlikte artmaktadır. Bu nedenle çocuk isteyen ve tüp bebek tedavisi olacak çiftlerin ertelemeden ve ileri yaşları beklemeden tedaviye başlamaları önerilir.

Sperm üretimi erkekte her yaş devam etmektedir. Ancak yaşlanma ile birlikte spermlerin kalitesinde azalma olabilir. 50-55 yaş üzerinde ki erkeklerde sperm hareketlerinde belirgin azalma izlenmektedir.

Tüp Bebek Tedavisinde Başarıyı Olumsuz Etkileyen Faktörler

· Anne yaşı (35 yaş üzeri gebelik şansı azalır)

· Yumurtalık rezervinde düşme

· Fazla kilolu ya da obez olmak

· Rahim ve tüp soruları

· Rahimde yapışıklık, polip, miyom ya da endometriozis olması

· Spermde sayı ve kalite problemleri

· Siğara kullanıyor olmak

· Stres, alkol kullanmak ve beslenme problemleri

Aşılama Tedavisi Ne Zaman Yapılır?

Aşılama tedavisi şu durumlarda uygulanır;

· Sperm sayısında azalma

· Sperm hareketliliğinde azalma

· Semen sıvısında enfeksiyon bulunması

· Kadında yumurtlama problemleri

· Rahim ağzı kanalı ile ilgili problemler

· Açıklanamayan kısırlık nedenleri

Mikro TESE Nedir ve Ne Zaman Yapılır?

Tüp bebek tedavisinde erkekte menide hiç sperm hücresi görülmüyorsa mikroskopik bir operasyonla testis dokusundan sperm elde edilmesi işlemine mikro TESE denir. Mikro TESE sperm kanalının doğuştan olmaması ya da sonradan tıkanması ile sperm üretiminin çeşitli nedenlere bağlı durması sonucunda uygulanabilir.