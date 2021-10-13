Kuruluş Osman Turgut Bey kimdir? Turgut Alp'i kim oynuyor?

Osmanlı Devleti'inin kuruluş dönemini konu edinen Kuruluş Osman dizisi yeni sezon bölümleri ile ilgi uyandırıyor. Dizide yeni sezonda yer alan karaktelerden biri de Turgut Alp karakteri oldu. Turgut Bey kimdir? Dizide Turgut Alp Bey'i kim oynuyor? İşte yanıtları...

TURGUT ALP KİMDİR?

Turgut Alp, Kayı Boyu'nun son dönemlerinde ve Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde yaşadığı düşünülüyor. Ertuğrul Gazi ve oğlu Osman Gazi'nin de yakın arkadaşıydı. Ertuğrul Gazi'ye, Osman Gazi'ye ve Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi'ye hizmet etti ve İnegöl'ü ele geçirdi. Bursa'nın Fethi'nde (1326) Orhan Gazi ile beraberdi. Kesin ölüm yaşı bilinmese de, yaşının 100'ün üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

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Mezarı Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Turgut Alp (Genci) Köyü mezarlığında bulunur. Söğüt'te bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi'ndeki mezarı ise gerçek değil, onursal bir mezardır.

KURULUŞ OSMAN'DA TURGUT ALP'İ KİM CANLANDIRIYOR?

Kuruluş Osman'da Turgut Alp'i Rüzgar Aksoy canlandırıyor. Rüzgar Aksoy 40 yaşındadır. Rüzgar Aksoy, 5 Ocak 1981 yılında İstanbul'da doğdu. Haliç Üniversite Konservatuvar Bölümü mezunu olan Aksoy ilk oyunculuk deneyimini 2010 yılında başrollerinde Oktay Kaynarca ve Mehmet Akif Alakurt'un yer aldığı Adanalı dizisinde gerçekleştirdi.

Ardından bir döneme damga vuran Kara Sevda dizisinde rol aldı. Oyuncu son dönemde Keşif Çanakkale ve Deliler filminde oynadı.